Vozači, zimi ne koristite ovo dugme: ‘Može izazvati pospanost i ugroziti vam život’

Samo vozači razumeju koliko teško može biti sprečiti zamagljivanje vetrobranskog stakla. Kako temperature padaju, vlaga u vašem automobilu verovatno će se odmah pretvoriti u kondenzaciju, piše LADbible.

Dok je zamagljeno vetrobransko staklo nesumnjivo neprijatno, lako može postati opasno ako počne da vam utiče na ​​vid. Društvene mreže i mediji prepuni su trikova za brzo odmagljivanje.

Međutim, stručnjaci su sada otkrili jednu stvar koju nipošto ne bi trebalo da radite. Tim iz firme Eden Tires & Maintenance otkrio je da vozači sebi često zagorčavaju život pokušavajući da očiste vetrobranska stakla.

