Na razgovoru za posao nikada nemojte izgovoriti – ovo

Priprema za razgovor za posao može biti stresna, naročito briga oko toga šta obući ili koja će vam pitanja postaviti. Međutim, bez obzira na to koliko dobro se pripremite, vaš odličan prvi utisak može se srušiti u sekundi i to samo jednom rečju.

Nisu u pitanju reči ‘kao’ ili ‘iskreno’ (mada sa njima morate biti veoma oprezni), već reč ‘u stvari’. Ako se koristi pravilno, ovaj prilog označava kontradikciju. Na primer, u poznatom filmu ‘U stvari ljubav’, narator se rečima ‘Ljubav je, u stvari, svuda oko nas’ suprotstvalja onima koji misle da nije tako. Takođe se može iskoristiti i da bi se nešto opravdalo, na primer: ‘Film je bio užasan, zar ne?’ ‘Meni se, u stvari, zaista dopao’.

Sigurno se pitate kakvu štetu može naneti ova tako često korišćena reč. Razlog je to što se uglavnom pogrešno koristi, te možete delovati manje verodostojno. Sajt Dictionary.com objašnjava da je to neka vrsta ‘reči za prvu pomoć’, odnosno da je ubacujemo u govor kada želimo da ‘kupimo’ još malo vremena za razmišljanje. I zbog toga što više služi za isticanje, nego za opisivanje stvarnog značenja nečega, to automatski sugeriše da ono što kažete ima još neki smisao, i da ste nešto prećutali.

Uzmite sledeći primer. Zamislite da ste na razgovoru za posao i da vas potencijalni poslodavac pita koje je bilo vaše poslednje radno mesto? A vaš odgovor bude: ‘U stvari sam radio u ….’. Ta reč ne opravdava ništa i nije kontradiktorna postavljenom pitanju, tako da nema potrebe da je uopšte izgovorite.