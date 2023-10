Fraza kojom ćete smiriti decu: Svađe i čarke prestaju momentalno

Svađe i prepirke dece su jedna od onih univerzalnih stvari koje „trigeruju“ svakog roditelja

Kada imate dvoje ili više dece, odlično znate da je ponekad nemoguće izaći na kraj sa njima, posebno kada dođe do čarki i sitnih neslaganja.

Roditelji ponekad nemaju pravi način kako stati tome na put, pa se neretko desi i da povise glas, ali posle ovog saveta nema više potrebe za tim. Često govorimo deci šta ne treba da rade, a zaboravljamo da im treba podučavanje i smernice o tome šta treba da rade.

Najbolje je da upotrebite rečenicu koja će u kratkom roku smiriti strasti i decu umiriti i „dozvati ih pameti“.

Osećam se ________ kada ________ i treba mi da ugodiš _________.

Ova fraza ne samo što počinje sa „osećam“ i tako će držati fokus na detetu koje govori, a ne na napadu na brata ili sestru, već pokazuje šta se to krije iza njihovih emocija i šta je to što je njima potrebno kao i šta može da leži ispod njihovih osećanja, piše „Parents with confidence“.Evo nekoliko primera.

„Osećam se preplavljeno kada razgovarate sa mnom dok radim domaći zadatak i treba mi da mi date 10 minuta“.

„Osećam se ljuto kada me nazivaš glupim i treba mi da me ne prozivaš“.

„Osećam se izostavljeno kada više igraš sa bratom nego sa mnom, a i meni je potrebno malo vremena za igru sa tobom“.

Ova fraza za decu koja se tuku ili se svađaju razbija defanzivnost i reaktivnost, a takođe daje drugom detetu specifične informacije koje su im potrebne da pozitivno napreduju.

(Ona.rs)

