Možete ih rešiti: 3 najveća problema u vaspitanju dece

Roditelji mališana mlađih od četiri godine često imaju slične probleme prilikom vaspitanja. Pogledajte kako da rešite tri redovne situacije.

Deca do četvrte godine života nevešta su u verbalizovanju osećanja, pa najčešće poprimaju oblike ponašanja sa kojim roditelji teško izlaze na kraj. Dečjoj terapeutkinji Mišel, koja ima 35 400 pratilaca na Instagramu, roditelji najčešće postavljaju sledeća tri pitanja o ponašanju dece uzrasta do četiri godine.

Moje dete ima dnevne napade plača!

‘Bezrazložni’ napadi plača deo su razvojne faze vašeg deteta, zato ne brinite! Ono što treba znati kad dete krene neutešno da plače – ono još uvek ne zna da se nosi s emocijama. U trenutku kada plače, vaš klinac želi da se oseća sigurno, želi da ga vidite i čujete. Samo budite prisutni i poslušajte šta vam želi reći.

Kako biste pomogli detetu da procesuira svoje emocije, istražite šta se tačno događa pre napada plača. Tako ćete saznati postoji li određeni obrazac koji uzrokuje takvo ponašanje, čini li to dete kako bi privuklo vašu pažnju, kako bi izbeglo neku aktivnost ili možda samo kako bi olakšalo stanje nekog stresa.

Moje dete sve vreme želi da bude sa mnom. Kako da ga podstaknem da se igra samostalno, a da pritom nije na ekranu?

Svakom roditelju treba ponekad vreme za sebe. Odgajanje dece tokom pandemije posebno je iscrpljujuće, pa roditelji često zaborave na sebe i svoje potrebe. Razvojno gledajući, dete ulazi u fazu kada pokazuje separacijsku anksioznost ili strah od odvajanja već u uzrastu od 7 meseci, a vrhunac tog straha je u uzrastu od godinu i po. Verovatno zato ni pod kojim uslovima ne želi da se odvoji od svojih roditelja.

Što je dete motisiranije za neku aktivnost, duže će se zadržati na njoj.

U uzrastu od 6 do 9 meseci beba može zadržati fokus na nekoj aktivnosti 2 do 3 minuta. U uzrastu od 13 do 18 meseci, može se samostalno igrati do 15 minuta. Vreme fokusiranja produžuje se kako je dete starije i kako razvija više veština.

Pre nego što navrši 6 meseci, krenite da istražujete šta ga najviše zanima. Osigurajte okruženje u kom će imati izbor različitih igračaka kako biste mogli da vidite šta podstiče detetovu znatiželju. U početku, angažirajte se u igri sa detetom kao biste mu pokazali kako se igrati određenom igračkom. Potom se polako povucite i ostavite dete nekoliko trenutaka samo da se igra. Vremenom povećavajte vreme u kojem ga prepuštate samostalnoj igri, uz periodično proveravanje, stavljajte detetu do znanja da ste sve vreme u njegovoj blizini ako mu zatrebate.

Kako da dete počne da me sluša?

Bez obzira na to koliko godina ima vaše dete, što je bolji odnos sa njima, veće su mogućnosti za uspešnu saradnju. Ako dete oseća povezanost sa vama, biće spremnije da posluša. Ovo su tri savjeta terapeutkinje Mišel:

1. Spustite se na detetov nivo – doslovno, gledajte ga u oči. Budite sigurni da ste zadobili njegovu pažnju.

2. Pohvalite ga svaki put kada vas posluša. Koliko ste puta pokazali detetu da cenite što vas posluša iz prve? Kako onda može znati da ste zadovoljni njegovim ponašanjem? Što više budete isticali pozitivno, dobijaćete pozitivnije reakcije od svog deteta.

3. Ponekad je vaše dete toliko uživljeno u igru da vas uopše ne čuje ni vidi. Osigurajte vreme prelaska iz zabavne aktivnosti u ‘radni mod’. Može to biti neki neobavezan razgovor, ali budite sigurni da ste zadobili njegovu pažnju, pa mu tek tada skrenite pažnju na ono što želite.

