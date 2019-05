Novi bizarni izazov: Roditelji snimaju decu dok lupaju glavom o vrata (video)

Među roditeljima na društvenim mrežama zavladao je novi izazov koji uopšte nije bezazlen.

Get that money challenge. Gotta catch that card and he can buy what ever he wants pic.twitter.com/mcH0xYhGti

Otac ili majka ispuštaju kreditnu karticu niz vrata, a dete pokušava da je ulovi čelom. Reč je o izazovu „Get The Money“, u kojem će dete dobiti određeni iznos ako čelom uhvati kreditnu karticu, prenosi Avaz.

Rezultat ovog bizarnog izazova su stotine dece s čvorugom na čelu, a njihovi roditelji u tome očigledno ne vide ništa loše, budući da ih snimaju i sve to objavljuju na društvenim mrežama.

Get that money challenge 😭💰. My brother said if my nephew catches his credit card with his head, he can buy whatever he wants 😂🤦🏾‍♂️😭 pic.twitter.com/Bsy6I4KrPs

— TJ Burnett (@TSeason22) May 28, 2019