Otac dao ćerki „najgori novogodišnji poklon“, a njena reakcija je predivna (video)

Svi volimo novogodišnje poklone, ali im se deca posebno raduju. Jedan tata želeo je da vidi kako će njegova ćerka reagovati kada od njega dobije poklon kakvom se nije nadala.

I Tried Giving My Daughter The Worst Xmas Gift Ever & I Didn’t Expect This Reaction 😢 pic.twitter.com/44cJytI83m

— LGND (@iamlgndfrvr) December 20, 2019