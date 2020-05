Stvorimo uslove deci za zdravo srce

Slobodno možemo reći: „Naša deca se danas ne hrane zdravo!“. Brzu hranu, gazirana i energetska pića koristi, i to u velikim količinama, sve veći broj dece, a sve to nepovoljno utiče na zdravlje srca.

Istraživanje koje je rađeno u Americi pokazalo je da se 91% mladih nije zdravo hranilo, pri čemu deca uzrasta od 2 do 19 godina većinu kalorija dobijaju iz jednostavnih ugljenih hidrata kao što su poslastice i slatka pića. Ovo istraživanje pokazuje da su skoro sva deca tada imala idealni krvni pritisak, dok je nivo holesterola i šećera takođe bio dobar, ali ne tako dobar kao krvni pritisak.

Brza hrana sa mnogo soli i šećera i „lošim“ napicima nezdravo utiče na kardiovaskularno zdravlje. Deca jedu visokokaloričnu hranu i ne jedu dovoljno zdravu hranu kao što su voće, povrće, riba, integralne žitarice i sl.

Pored nezdrave ishrane, dosta mladih nema ni dovoljno fizičkih aktivnosti, pri čemu polovina dečaka i trećina devojčica od 6 do 11 godina ima 60 minuta dnevno vežbanja, a uzrasta od 16 do 19 godina taj procenat je kod dečaka pao na 10%, a kod devojčica na 5%. Do ovog pada je došlo zato što su mlađa deca više gojazna u odnosu na stariju decu.

Podaci u Americi i zapadnim zemljama su alarmantni, ali ono što nas zabrinjava jeste to da mi svojim ponašanjem „težimo“ takvim rezultatima za našu decu.

Saveti i zaključci

Kao zaključak navodi se da ne treba mnogo čekati i da sve probleme kao i lečenja treba rešavati odmah kako bi se idealno kardiovaskularno zdravlje održalo od malena, a ne u odraslom dobu jer je mnogo teže.

Zato roditeljima savetujemo da deci daju što više voća i povrća, a ako ne mogu da ukinu, onda da smanje brzu hranu, gazirane napitke, a pogotovu energetska pića.

Drugi savet je da što više vodimo svoju decu ili unučiće u prirodu i da im omogućimo što više igre, trčanja i jurcanja na otvorenom prostoru u prirodi ili parkovima.

