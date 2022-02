Želite da imate srećno dete? Sledite šest pravila danskog vaspitanja

Zemlje poput Norveške, Danske, Finske, Švedske i Islanda često su visoko rangirane na listama zemalja u kojima su ljudi najsrećniji i najzadovoljniji svojim životima. Na primer, navedene zemlje su među prvih deset zemalja u Svetskom izveštaju o sreći otkako je ono prvi put objavljeno 2013. Puno toga leži u vaspitanju. Danska teorija vaspitavanja naziva se P. A. R. E. N. T. (roditelj), a označava šest stvari koje bi roditelji trebalo da uključe u odgajanje. Popisala ih je mama Miriam, koja stoji iza bloga Danish mom.

1. Igra

Deca u Danskoj podstiču se da se igraju samostalno, da sama otkriju šta ih zanima i šta žele, a to na kraju vodi do toga da rade ono u čemu uživaju. Danski princip smatra da je to jedan od načina da deca izgrade samopouzdanje.

Naravno, roditelji su uvek prisutni, ali ne kontrolišu decu.

2. Autentičnost

Danci su uvek iskreni prema svojoj deci, i u dobru i zlu. Tvrde da deca tako uče da veruju sebi i svojim emocijama i grade snažan karakter.

3. Preoblikovanje

Roditelji u Danskoj uvek se trude da preoblikuju neprijatne ili neželjene situacije. Tako deci pomažu da promene pogled na život.

4. Empatija

Empatija je važna, a u Danskoj je jedna od temeljnih vrednosti. Deca o empatiji uče čak i u školi. Cilj je da im se usadi poštovanje drugih i sebe i spreči se vršnjačko nasilje.

5. Nema ultimatuma

Roditelji u Danskoj poštuju svoju decu i trude se da ih razumeju. Ne kažnjavaju ih fizički i ne prete im ultimatumima. Stvaraju od dece emotivno stabilne odrasle ljude.

6. Zajedništvo

Osećaj zajedništva i opuštenosti i kvalitetno provođenje vremena u porodicom i s prijateljima deo su hyggea, a on je deo danskog roditeljstva. Prijatna kućna atmosfera, zajedničko kuvanje i obedovanje uz druženje svakodnevni su užici koji čine danske porodice srećnima.

