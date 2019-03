Abramson: Volim mračni smisao za humor Srba

BEOGRAD – Irski reditelj Leni Abramson, koji je privukao pažnju šire publike ostvarenjem „Soba“ nominovanim 2016. za Oskar za najbolji film, gost je Beogradskog irskog festivala u okviru koga će večeras biti prikazan njegov novi film „Mali stranac“.

Abramson je dva puta bio na Festivalu evropskog filma Palić, ali je prvi put u Beogradu.

„Znam za velike srpske filmske autore, ali malo poznajem savremenu srpsku kinematografiju i voleo bih da saznam čije filmove treba da pogledam. Imam utisak da je umetnička scena u Srbiji vrlo vibrantna, samo kada pogledamo ovu zgradu Kinoteke, pa toliko pozorišta, bioskopa. Dobro je videti da je umetnost u ovom gradu vrlo važna. Beograd odiše svežom energijom“, rekao je Abramson u intervjuu ya Tanjug.

Poredeći Srbiju i Irsku, zapaža zajedničku crtu u vrlo komplikovanoj istoriji, ali i u sličnom smislu za humor.

„Kad god sretnem Srbe na filmskim festivalom, silno se ismejem. To je taj mračan smisao za humor koji ja mnogo volim“, rekao je Abramson.

Nakon ostvarenja „Adam i Pol“ (2004), „Garaža“ (2007), „Šta je Ričard uradio“ (2012) i „Frenk“ (2014), Abramson je snimio „Sobu“, a Bri Larson je osvojila Oskara za glavnu ulogu u ovom ostvarenju, kao i nagrade „Zlatni globus“ i BAFTA.

„Nominacija za Oskara je doprinela da sada mogu da podignem slušalicu i pozovem studio i razgovaram sa glumcima, a da ne moram da objašnjavam ko sam. Lakše je doći do sredstava za film. To je glavna razlika. Ja i dalje živim u Dablinu, u istoj kući i dovoljno sam star da ne poludim i umislim da sam neki super reditelj. Svakako da olakšava dalji rad“, rekao je Abramson.

Priznaje da je odbio ponude da radi visokobudžetne filmove i da uopšte i razgovara o tome.

„Možda će se to u nekom trenutku promeniti. Možda me neki projekat privuče. Ali da bih napravili dobar blokbaster, morate da volite takvu vrstu filma, ali to nije moja vrsta filma i zato mislim da ne bih dobro uradio posao“, rekao je Abramson.

Kaže da ga nekoj priči uvek privuče želja da bolje razume lik.

„Uvek je to nekli lik koji je za mene misterija, neko koga želim više da istražim, kao što je Frenk, vrlo čudan junak koga poželite da razumete, ili u filmu ‘Mali stranac’ centralni lik je takođe neko koga želite bolje da razumete“, objasnio je Abramson.

U građenju likova i priča pomaže mu filozofija koju je studirao.

„Filozofija pruža nov način razmišljanja o svetu, a snimanje dobrog filma je zapravo uzimanje obične situacije i običnih ljudi i pružanje prilike gledaocima da ih vide na nov način. Zato su filozofija i film dobro povezani“, istakao je Abramson

Za BBC trenutno radi seriju baziranu na romanu „Normal people“ (Normalni ljudi) Sali Runi, savremenoj ljubavnoj priči koja se dešava u Irskoj, kao i na filmu o bokseru Emilu Grifitu, koji je bio biseksualac, čija se radnja dešava šezdesetih godina u SAD.

Na pitanje ko su normalni ljudi, uz osmeh kaže: „Nema normalnih ljudi. Pogledajte svet oko nas. Ima mnogo ludih ljudi. Ja sam normalna osoba“.

(Tanjug)