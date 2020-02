AFP o turizmu na Antarktiku, lepotama i opasnostima

ANTARKTIK – Antarktik ili kako ga zovu „Južni pol“ sve više postaje turistički destinacija, konstatovala je francuska agencija AFP, a putovanje do jednog od najudaljenijih delova sveta sve više se traži.

Novinar AFP je članak posvetio temi kakav uticaj turizam može da ima na ekologiju i bezbednost posetilaca.

On opisuje kako turisti iz bazena posmatraju glečere dok plove brodom nazvanim „Roald Amudsen“ po čoveku koji je prvi stigao do Južnog pola, te navodi da broj posetilaca ovog regiona i brodova koji ih prevoze stalno raste.

Antarktik, nekada pristupačan samo veoma dobro organizovanim ekspedicijama postaje sve popularna turistička destinacija, ali autor teksta napominje da je baviti se turizmom u tom udaljenom regionu veoma komplikovano.

Prognozira se da će za vreme australijskog leta od novembra do marta broj posetilaca Antarktika biti za 40 odsto veći u odnosu na prethodnu sezonu, a neki posmatrači upozoravaju da tako brzi rast posetilaca ugožava njihovu bezbednost i utiče na životnu sredinu, koja je inače na Antarktiku veoma osetljiva, jer je remete klimatske promene, komercijali ribolov, pa čak i naučna istraživanja.

Ljudi koji tamo borave su pod zaštitom „Antarktičkog sporazuma“, koji predstavlja model međunarodne saradnje i donet je za vreme Hladnog rata. Dnevna organizacija je u rukama turističkih agencija, ali iskusni turistički radnici se plaše da će tako veliki broj posetilaca narušiti neka ustaljena pravila ponašanja.

Turizam na Antarktiku je počeo skromno pedesetih godina prošlog veka, ali još je takvo putovanje bilo prilično skupo. Sedam velikih turistčkih kompanija je 1991. osnovalo Međunarodnu asocijaciju turističkih organizacija sa Antarktik sa ciljem da to budu ekološki odgovorna i bezbedna putovanja.

Broj posetilaca je polako počeo da raste od 6.700 u sezoni 1992-1993. do blizu 15.000 do kraja te derkade.

Prošle godine, tačnije u sezoni 2018- 2019. Antarktik je posetilo 56.000 turista, a ove godine se očekuje 78.000.

Većina posetilaca stiže brodovima za krstarenje i ukrcava se u brodioće ili u luci Ušiaja u Argentini ili Punta Arenasu u Čileu.

U međuvremenu organizacija Antarktičkih turoperatera stalno dobija nove članove i sada ih je ima 48, a svake godine se uključuju novi.

(Tanjug)