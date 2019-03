Ana Ćurčin nastupa pre benda Still Corners u DOB

BEOGRAD – Pre britanskog dream pop/synth pop benda Still Corners, za čiji koncert 7.maja u sali Amerikana Doma omladine Beograda vlada veliko interesovanje, nastupiće naša poznata kantautorka Ana Ćurčin.

Na binu Doma omladine ova sjajna kantautorka 7.maja će izaći sama:

„Uvek je značajan događaj popeti se na binu Doma omladine. U maju će to za mene biti prvi put bez pratećeg benda, pošto ću u Amerikani nastupiti solo. Svojom muzičkom magijom Ana će nas sigurno na pravi način uvesti u ostatak „sanjalačke“ večeri koju će prvi put u Beogradu prirediti Still Corners: ?Radujem se da ću svojim nastupom otvoriti koncert ovog sjajnog britanskog dua koji nam donosi dream pop u beogradsko sivilo“, kazala je Ćurčin.

Still Corners je projekat koji zajedno realizuju Greg Hjuz i Tesa Marej, pod uticajima koji obuhvataju vanvremenske eksperimente Vangelisa, ekspanzivne i filmske zvuke Enja Morikonea i glamurozni sint pop osamdesetih.

Nakon EP-a „Don’t Fall in Love / Wish“, kao i albuma „Creatures of an Hour“, „Strange Pleasures“ i „Dead Blue“, prošle godine su objavili i svoje četvrto studijsko izdanje „Slow Air“.

Turneja kojom promovišu album „Slow Air“ dovešće ih prvi put i u Beograd.

Za prvi koncert grupe Still Corners u Beogradu od samog početka vlada veliko interesovanje, te je ulaznica za koncert ostalo još sasvim malo.

I to nije iznenađenje, na „sanjalačku“ pop magiju ovog sastava se sve bolje reaguje širom Evrope i sveta, a reakcije publike na njihov dosadašnji rad govore u prilog činjenici da je pred grupom Still Corners svetla budućnost.

(Tanjug)