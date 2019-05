Andre Riju i njegov orkestar oduševili beogradsku publiku

BEOGRAD – Holandski violinista i dirigent Andre Riju (69), priredio je muzicki spektakl koncertom sa svojim „Johan Štraus orkestrom“, koji je publika ispratila ovacijama.

Jedan od najpopularnijih svetskih muzičara, odrzao je sinoć tročasovni orkestar u prepunoj „Štark areni“, izvodeći mnogobrojne popularne numere, operske arije, valcere, a na bis više pesama, među kojima i „Tamo daleko“.

Moderni „kralj valcera“ i njegov orkestar sa 60 članova iz numere u numeru su oduševljavali publiku, koja je gromoglasnim aplauzima nagrađivala harizmatičnog Holanđanina, a u završnici koncerta zvuci valcera „Na lepom plavom Dunavu“ mnoge su digli na noge.

Koncert je bio ispunjen velicanstvenim zvucima valcera, arijama iz poznatih opera, kao što su Arija ljubavi iz „Rigoleta“, Pučinijeva „Nesum dolma“, bilo je i zvuka tanga, a čule su se i druge popularne melodije koje su razgalile publiku, posebno u drugom delu koncerta i posle izvođenja više numera na bis, kada su usledili Vinska pesam iz „Travijate“, Grk Zorba…

Bila je to savršena zabava sa svetski poznatim, romanticnim i emotivnim melodijama, kao što su „Volare“, „You Rais me up“, „Folling in love“…

Koncert je upotpunjen i muzičkim iznenadenjima, humorom i vrhunskim međunarodnim solistima.

Uz orkestar sa 60 članovanastupili su i grupe „Platin tenors“, kao i svetski poznati soprani ili muzicari iz Rusije koji su izveli „Larinu pesmu“, „Kaljinku“…

Riju je zabavljao publiku svojim komentarima između pesama, a glavna poruka mu je bila da muzika spaja i leči ljude, briše granice.

Koncert je izveden uz bogatu scenografiju koja je dopunila atmosferu svake numere, a tome su doprineli i bogati kostimi izvođača i scenski efekti.

Riju već više od 30 godina obilazi svet sa svojim orkestrom, najvećim privatnim orkestrom na svetu, a u Beograd je došao prvi put u okviru ovogodišnje svetske turneje.

„Kralj valcera“, od Meksika pa sve do Australije, godišnje na oko 100 koncerata godišnje okupi oko 600.000 gledalaca.

Prodao je više od 40 miliona albuma i osvojio 500 platinskih nagrada.

Pregledi njegovih Jutjub video snimaka prelaze milijardu prikaza do sada. Više od 3,4 miliona obožavalaca prati „kralja valcera“ na fesjbuku.

„Muzika i posebno valcer su veoma važan deo mog života“, rekao je svojevremeno Andre Riju.

„Ako neki muzicki komad dodirne moje srce, dodirnuće i vaše. Ova predivna muzika omogućava mi da svetu donesem veselje i radost žľivota. Sve je dopušteno na mojim koncertima: smejanje, plakanje, ples, pevanje. Emocije su tajna mog uspeha“, zaključio je Riju.

(Tanjug)