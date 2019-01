Andrea Gambeta o saradnji sa Kusturicom, Vendersom, filmu o

DRVENGRAD – Na “Kustendorfu” je večeras prikazan dokumentarac Vima Vendersa “Papa Franja: Čovek od reči”, nakon čega je producent Andrea Gambeta održao radionicu za studente i mlade autore.

Gambeta je ispričao kako je počeo saradnju sa Emirom Kusturicom koja traje već 20 godina, a osnivač festivala “Kustendorf” je iz publike doviknuo da je Gambeta krivac što “No Smoking Orćestra” danas iza sebe ima 900 koncerata održanih širom sveta.

Zanimljivo je da film “Papa Franja: Čovek od reči” počinje snimkom govora koji je papa Franja održao 1999. u Buenos Airesu u istom trenutku kada je Gambeta organizovao u Italiji retrospektivu Kusturičinih filmova.

“Život je toliko čudan. Iskreno sam zahvalan Emiru na 20 godina dugom prijateljstvu i što mi je dao priliku da bolje razumem teoriju filma i da učestvujem u procesu stvaranja filma”, rekao je Gambeta koji je bio prisutan kada je Kusturica snimao “Život je čudo” i dobio ideju da izgradi Drvengrad, a dolazi i na “Kustendorf” od prvog izdanja.

Zahvaljujući Gambeti, Kusturičin “No Smoking Orćestra” je prve koncerte van Srbije održao u četiri grada Italije, a želeo je da organizuje i turneju na leto 1999. godine.

“Potpisao sam više od 24 ugovora u Italiji, Španiji i Portugalu, ali problem je nastao što je cela Evropa u tom periodu bombardovala Srbiju pa nije baš bio najbolji trenutak za organizovanje turneje”, prisetio se Gambeta, koji je producirao i Kusturičin prvi dokumentarni film “Super 8 stories”.

On je rekao da sa Vimom Vendersom sarađuje od 1997. godine i prethodno je producirao njegov dokumentarac “The Salt of the Earth”.

“Ja sam ateista i da mi je neko rekao da ću producirati film o papi, rekao bih mu da je lud ili pijan. Nemam nikakve veze sa Vatikanom, nisam mason, nisam član partije, ni sin nekog bogatog, moćnog čoveka, ali me je iznenadilo kada sam shvatio da se slažem sa mnogim stavovima koje je papa izneo u filmu”, rekao je Gambeta.

Naveo je da je ovo prva koprodukcija sa “Vatican Central Television” i da je sredstva prikupljao u Italiji i Švajcarskoj.

Gambeta je objasnio da su imali potpunu slobodu i jedine zahteve, koje su dobili od Vatikana, jesu da ne koriste javni novac za finansiranje filma i da papu ne posmatraju kao glumca kome će govoriti šta da radi.

“Ovo je prvi put da se jedan papa obraća čovečanstvu kroz film. Ovo nije biografski film već ideja je da papa govori ljudima”, naglasio je producent.

U razgovoru sa studentima, Gambeta je rekao da je poprilično teško doći do novca za dokumentarac, ukoliko “nemate papu u središtu priče” i da se producent svakog dana suočava sa novim problemima koje mora da rešava.

Na zapažanje moderatora, reditelja Milana Neškovića da mladi reditelji ponekad vide producenta kao neprijatelja koji im govori šta mogu, šta ne mogu da rade, Gambeta kaže da se to ponekad dešava i da ja zato važno naći pravog partnera za svoj projekat.

On je poručio mladim autorima da veruju u svoje snove, da rade svakodnevno i ne čekaju neku veliku priliku i naglasio da je šuobiznis vrlo komlikovan.

Danas je, upozorava, vrlo teško doći do sredstava, ljudi su postali mnogo oprezniji u davanju novca, distributivna mreža se promenila, smanjio se broj bioskopa, ograničene su mogućnosti za prikazivanje i na televiziji.

“Važno je da reditelj ima jasnu ideju i ima odgovornost da napravi nešto originalno i interesantno, ali čak i velikim rediteljima nije lako da realizuju svoje projekte”, rekao je Gambeta i dodao da koprodukcija između zemalja je jedna vrsta rešenja.

Sam ne pristaje na bilo kakve kompromise, mada priznaje da autori nekada moraju da ih čine kako bi došli do sredstava.

“Uz mnogo kompromisa gubite kvalitet filma. Reditelj mora da ima jasnu ideju i da sve kontroliše”, rekao je Gambeta, uz napomenu da je danas teško mladima dati savet.

