Arcturus, Entombed A.D, Total Chaos… stižu na Exit

BEOGRAD – Pored već najavljenih Phila Anselma koji će na glavnoj bini uz svoj novi bend The Illegals izvesti set koji se sastoji od pesama Pantere, kao i operske metal dive Tarje Turunen koja stiže na Addiko Fusion binu, na EXIT i Explosive binu stižu Arcturus, Entombed A.D, Peter and the Test Tube Babies i Total Chaos, ali i niz drugih domaćih, regionalnih i svetskih izvođača spremnih za opasnu svirku, najavili su dans iz Exit tima.

Nova pojačanja predvodi jedno od vodećih svetskih deathcore imena, Whitećapel, koji premijerno stižu na ove prostore i čiji živi nastupi predstavljaju pravu energetsku bombu koja se ne propušta, dok se giganti švedske melodic death scene, Soilwork, takođe pripremaju za svoj premijerni nastup u Srbiji, kako bi publiku poveli na sonično putovanje kroz svoju bogatu karijeru.

(Tanjug)