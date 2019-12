Arheolozi: Na Svetoj Gori nađene ženske kosti

ATINA – Američki arheolozi su nedaleko od mikenske palate na Peloponezu otkrili dve kraljevske grobnice stare preko 3.500 godina, a još veću misteriju predstavljaju ženske kosti otkrivene na Svetoj Gori, na teritoriji manastira Pantokrator.

Američki antropolog Lora Vin Antikas je pozvana da ispita kosti pronađene ispod kapele manastira Svetog Afanasija na Svetoj Gori, koja je u sastavu manastira Pantokrator. Ona smatra da je reč o ostacima ženske osobe. Posle višemesečnog ispitivanja uzoraka, zaključila je da kosti po veličini i obliku pripadaju ženi, da su tu sahranjene drugi put, što znači da su prenete, i to pažljivo, s prvobitnog mesta sahrane, prenosi Politika.

Predstavnici manastira Pantokrator zatražili su da se tvrdnje provere najsavremenijim metodama jer je teško objasniti ko je dotična žena i kako su se uopšte njene kosti našle na Svetoj Gori. Ukoliko dodatne analize potvrde teoriju, to će biti prvi slučaj da su se posmrtni ostaci jedne žene našli ovde.

Jedno od mogućih objašnjenja jeste da su u vreme divljanja pirata na Egeju, monasi, iako retko, vrata manastira otvarali i ženama, koje su tu našle pribežište. Prema legendi, pišu grčki mediji, jedan srpski kralj – car Dušan, zapravo – bežeći od nevolja, svoju suprugu, Jelenu Kantakuzin, doveo je ovde, ali su sve vreme njenog boravka postavljani tepisi po kojima je hodala kako nikada ne bi dodirnula svetu zemlju.

Američki antropolozi naglašavaju da su u kapelu sa drugog mesta prenete i sahranjene kosti najmanje sedmoro ljudi i da je po načinu na koji je to učinjeno očigledno bila reč o važnim ličnostima. Nađene kosti su predate laboratoriji naučnog centra „Demokrit”, gde će u toku narednih nekoliko meseci biti sprovedena dopunska istraživanja koja bi trebalo da daju precizan odgovor i potvrde ili opovrgnu tvrdnje o ženskim kostima.

Drugo otkriće, na Peloponezu, gde su arheolozi radili od 2015. godine, prema saopštenju grčkog ministarstva kulture, od posebne je važnosti jer osvetljava ranu fazu mikenske civilizacije koja je postojala između 1650. i 1100. godine pre nove ere i koja se vezuje za mnoge mitove i legende antičke Grčke, poput one o Trojanskom ratu. Kraljevske grobnice se nalaze nedaleko od Nestorovog dvorca i poznate grobnice „Ratnika osvajača”. U njima su pronađeni zlatni pečatni prsten i zlatni amulet egipatske boginje. Kupole u blizini palate iz bronzanog doba u Pilosu srušile su se tokom antičkog perioda. Kamenje veličine lubenice napunilo je grobnice zemljom. Činjenica da je reč o gomili od 40.000 komada je, po mišljenju arheologa, ono što je sprečilo pljačkaše tokom vekova da uđu i opustoše ih.

Američki arheolozi su konstatovali da kosti koje su otkrivene u grobnicama, kao i način rezanja kamenja, ukazuju na činjenicu da je reč o masovnoj sahrani pripadnika važnih porodica iz tog perioda. Eksperti smatraju da je bez sumnje reč o ljudima koji su pripadali ili su bili pod jakim uticajem mikenske kulture, s obzirom na to da je u grobnicama nađeno i mnoštvo najkvalitetnijih kritskih proizvoda kojima su u to vreme trgovali.

Reč je o dve grobnice veličine 12 i 8,5 metara, koje pripadaju vrsti grobnica masivne podzemne konstrukcije s kupolama čija je visina mogla da bude i do 15 metara. Ovo nalazište je otkriveno na njivi zasejanoj maslinama na čijem je najzabačenijem delu primećena ogromna količina kamenja, što je arheologe i pobudilo na to da počnu s iskopavanjem upravo na tom mestu, nedaleko od Nestorovog dvorca.

(Tanjug)