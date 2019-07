Autor filma “Okovani”, Jaron Šani, gost Palića

PALIĆ – U Glavnom programu 26. Festivala evropskog filma Palić prikazan je izraelsko-nemački film “Okovani” Jarona Šanija, o policajcu Rašiju čiji se porodični život brzo pretvara u katastrofu kada bude optužen za napastvovanje maloletnika.

“Okovani” je drugi film iz trilogije “Ljubav”, koji je premijeru imao na Berlinalu, prethodni “Ogoljen” je prikazan u Veneciji, a poslednji “Ponovo rođen” je trenutno u postprodukciji.

“Ne radi se tu o ljubavi u romantičnom smislu, kako je obično doživljavamo, već više se bavi svim komlikacijama koje nastaju u vezama. Kada dođe do duboke povezanosti, izbijaju i negativni aspekti te veze, kao na primer zavisnost od druge osobe što može biti opasno. Upravo ‘Okovani’ govore o tome, dok je drugi o ogoljenosti jedne osobe pred drugom što je takođe opasno. Treći govori o sposobnosti čoveka da ponovo sebe pronađe u životu, da se oslobodi nekih obrazaca i pronalađe novi način života što junaci prethodnih filmova ne uspevaju”, objasnio je Šani.

Kaže da u filmu “Okovani” pokušava da se bavi smislom života ne kroz imaginaciju nego kroz stvarne ljude i njihov prolazak kroz dramu.

“Ne želim da oni glume po scenariju, već da stvarnim ljudima dozvolim da iskuse dramu. Eran Naim, koji glumi Rašija, sve je to prošao u svom životu i kada je ljut ili plače, to dolazi duboko iz njega”, rekao je Šani.

U vezi između muškarca, koji voli sve da kontroliše, i osetljive i ranjive žene dolazi do toga da on svime upravlja, a ona ćuti, kaže reditelj.

“Kada je neko poput još jednog predmeta u kući, u nekom trenutku mora u toj osobi da se javi želja za pobunom i slobodom i to čini da se njen partner, koji je navikao da bude glavni, oseti bespomoćnim, ranjivim. Balans moći je promenjen i onda muškarci ubijaju svoje žene u stvarnom životu, uglavnom jer žene žele da se odvoje od njih”, rekao je Šani.

Reditelj je za glavnog junaka angažovao pravog policajca koji je taj posao obavljao 16 godina i čije je iskustvo slično onome što se dešava Rašiju.

“Nije me zanimao scenario, reči ili moje viđenje policajca i šta znači gubitak posla. Želeo sam da posmatram i da mi on pokaže kako to izgleda, to je za mene čitav novi univerzum, meni stran. I ja sam posmatrao i učio od Naima. Njegovo viđenje je mnogo ličnije, snažnije i ličnije od svega što ja mogu da zamislim”, istakao je Šani.

Originalni naslov filma je “Zenica moga oka” i prema rečima autora to ukazuje da glavni lik gubitak svoje žene vidi kao gubitak vida, onoga najdragocenijeg.

Na pitanje o situaciju u izraelskoj kinematografiji, Šani kaže da televizija više ne ulaže u filmove, a Vladu Izraela ne zanimaju angažovani, kritički orjentisani filmovi, koji se bave kompleksnim temama, već isključivo ona ostvarenja koja mogu ljude da zabave.

“Umetnički film pati pod tim pritiskom. Zabava je vrlo važna, jer je život toliko težak i čovek treba da se odmori. Međutim jedini spaš je suprostaviti se bolu, životu i pronaći smisao u njemu, a čini mi se da smo mi sve više okrenuti nekim ispraznim formama, industriji zabave”, smatra Šani.

