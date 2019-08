Autori stripa svake godine – iz SRB u Angulemu – iz FR u Pančevu

BEOGRAD – Od naredne godine, srpski autori stripa boraviće jednom godišnje po dva meseca u Angulemu u Francuskoj, a francuski umetnici mesec dana u Pančevu razmenjujući tako umetnička, naučna i pedagoška iskustva u oblasti stripa i jačajući kulturnu saradnju Francuske i Srbije.

Poziv za prijavljivanje za odlazak u Francusku biće objavljen krajem januara,odnosno početkom februara iduće godine i biće upućen za sve – kako za profesionalce koji su već objavljivali radove, tako i za najmlađe koji tek ulaze u svet stripa, a poslednju reč o izboru petoro umetnika iz Srbije koji će boraviti u Angulemu daće tamošnji stručni odbor.

Program kojim je ovo predviđeno je rezultat Sporazuma o saradnji u oblasti kulture i stripa između Srbije i Francuske potpisan tokom posete predsednika Francuske Emanuela Makrona Srbiji 15. jula, a juče je u Francuskom institutu u Srbiju održan prvi sastanak na temu ovog projekta.

Sa domaćim strip autorima razgovarali su An Loren Viguru, ataše za kulturu Francuskog instituta u Srbiji koji je i inicijator projekta, Saša Rakezić (Aleksandar Zograf) strip autor, i Monika Husar, direktorka Agencije KomunikArt iz Pančeva koja je partner na projektu.

An Loren Viguru potpisivanje ovog sporazuma vidi rezultata kontinuiranog rada Francuske ambasade u Beogradu i instituta sa ciljem da se pruži podrška strip umetnicima u Srbiji, i da se omogući razvoj ove oblasti umetnosti.

„Ideja je da se pomogne srpskim strip umetnicima tako što će im se omogućiti veći prostor za rad. Moja želja je bila da neko iz Francuske koja ima veliko i ukorenjeno strip nasleđe dođe u Srbiju, i stekne uvid u strip scenu na ovim prostorima. Pozvali smo Pjera Lungeretija, generalnog direktora Međunarodnog centra za strip uz Angulema, koji je posetio Beograd i izložbu „Ona se budi“ mlade strip autorke Jane Adamović, i bio impresioniran radom srpskih strip umetnika i umetnica“ , rekla je Loren Viguru.

Ona je napomenula da je jedno od mesta u Francuskoj koje nudi dosta mogućnosti umetnicima upravo Angulem.

Angulem je svetska „prestonica stripa“. To je jedan mikro sistem sačinjen od umetnika iz celog sveta koji je dovoljno veliki da ugosti sve strip autore, a startna tačka ovog programa, rekla je Loren Viguru, je nastojanju da se nekolicini umetnika iz Srbije, pomogne da odu u Francusku, i stvaraju tamo u periodu od dva meseca.

Za ovaj sporazum, kako je rekla, bio im je neophodan partner u Srbiji pa je, Francuski institu odabrao Sašu Rakezića (Aleksandra Zografa) i Agenciju KomunikArt iz Pančeva, s obzirom na višegodišnju strip saradnju Zografa i Francuskog instituta, i organizacione kapacitete Agencije KomunikArt, koja je specijalizovana za umetnost i kulturu.

Zograf u ovom sporazumu vidi nadu za strip umetnike u Srbiji da nastave da se bave devetom umetnošću.

„Ovo je sjajna prilika za one koji u ovom trenutku sede u svojoj sobi u Srbiji i razmišljaju kako je nemoguće baviti se stripom, kako ne postoje više razlozi baviti se ovom umetnošću jer podrazumeva posao koji iziskuje dosta truda i vremena, a slabo je plaćen. Osoba koja se bude prijavila na rezidencijalni program zaista će imati priliku da ode u zemlju gde postoji izuzetna strip tradicija, gde može da upozna prave profesionalce na ovom polju, ili jednostavno da upozna ljude koji nisu iz sveta umetnosti, nego samo vole strip“ kazao je Zograf.

On je dodao da je pođednako važno što i Srbija ima priliku da ugosti francuske autore jer je to divan način da se oni upoznaju sa Srbijom, i da kroz razgovor sa umetnicima iz Srbije i jedni i drugi uporede iskustva, i saznaju kako je to biti strip umetnik u ovim zemljama.

KomunikArt je zadužen za organizacione poslove na terenu, ali i promociju i predstavljanje projekta ne samo u Pančevu i Beogradu, nego u celoj Srbiji, a direktorka Monika Husar kaže da će Grad Pančeva,sredstvima iz budžeta pomoći ovaj projekat.

Grad Pančevo obezbediće novac srpskim umetnicima da odu u Angulem, a Francuski institut u Srbiji pobrinuće se za sredstva potrebna umetnicima iz Francuske da dođu u Pančevo.

Svi ostali materijalni troškovi obezbediće se apliciranjem za sredstva internacionalnih i nacionalnih fondova.

Odbor koji će vršiti prvu selekciju 5 kandidata iz Srbije činiće predstavnici Francuskog instituta u Srbiji, Grada Pančeva, Agencije KomunikArt i Saša Rakezić dok će konačnu reč imati stručni odbor u Angulemu.

(Tanjug)