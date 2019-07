Bašmet: Muzičari nikada neće ratovati

DRVENGRAD – Priznati ruski violista i dirigent Jurij Bašmet, gost sedmog festivala “Kustendorf klasik” ističe da mladi ljudi koji su u dodiru sa čistom kulturom, kakva se vidi i oseća na Mećavniku, nikada neće ratovati ili se baviti kriminalom.

Nakon dugog dana u Drvengradu, velikog broja intervjua za ruske medije i koncerta sa Simfonijskim orkestrom “Kustendorf” na otvaranju festivala, Bašmet je u ponoć izdvojio malo vremena za razgovor sa ekipom Tanjuga.

“Mnogo sam čuo o Mećavniku od ljudi koji su bili ovde i više puta sam pozivan, ali zbog svog gustog rasporeda tek sada sam uspeo da dođem i drago mi je zbog toga. Ono što sam čuo o ovom mestu nije ništa u poređenju sa ovim što vidim. Ovo je kao raj, divna je energija ovde”, istakao je Bašmet.

Kaže da je mnogo različitih festivala u svetu i sam je osnivač nekih, ali naglašava da je “pravi festival upravo na Mećavniku”.

“Sedeli smo u kafeu i ođednom se čuo klavir, neko je svirao, usledio je aplauz. To nije koncert za koji ljudi kupuju karte, sede i slušaju, to je bilo spontano. Sleteli smo helikopterom i pogled je bio izuzetan, a tek sve mogućnosti koje ovo mesto pruža za promociju kulture i sve to zahvaljujući Emirovoj (Kusturica) energiji”, iskren je Bašmet.

Kao osnivač Festivala kulture u Sočiju i festivala “Decembarske noći” u Moskvi koji povezuje muziku i slikarstvo, primetio je da je “Kustendorf klasik” ipak jedinstven i da se nada da će naredni put doći na više dana.

Profesor Moskovskog konzervatorijuma i počasni profesor Kraljevske muzičke akademije u Londonu, osnivač je i prvog Omladinskog simfonijskog orkestra Rusije u kome je okupio mlade muzičare iz čitave Rusije, naučivši ih, kako kaže, da “žive sa muzikom i uopšte”.

“Možete li da zamislite mlade od 11 do 22 godine koji prvi put sede u orkestru i uče kako da sarađuju, kako da ostanu na zajedničkom putu, kada da budu partner, kada vođa i da slušaju jedni druge u orkestru od 100 muzičara. To je moj svet i to vidim i ovde u Drvengradu”, rekao je Bašmet.

Smatra da će iskustvo koje mladi stiču na festivalima poput “Kustenodrf klasika” biti vrlo važno za njih.

“Sećaće se celog života ovih trenutaka. Naravno svi oni su drugačiji, ali je važno da uvide gde su u odnosu na druge svoje kolege, svoju perspektivu. Njihovo obrazovanje zavisi i od roditelja i od pedagoga, ali iskustvo iz Drvengrada može biti poput šibice koja će zapaliti vatru u njima jer ovde je sve čisto i iskreno”, kazao je Bašmet.

“Siguran sam da ovi mladi ljudi ovde, muzičari nikada neće biti u ratu ili kriminalci, oni su na izvorištu čiste kulture”, dodao je on.

Uveren je da klasična muzika nikada neće nestati. “Mi još uvek sviramo Baha, Betovena, što pokazuje da je ta muzika večna”, naglasio je Bašmet.

Ruski violista je inspirisao mnoge kompozitore koji su za njega napisali više od 55 dela.

“Idealno je kada osetim da je ne samo muzika komponovana za mene, nego da sam i ja takođe u neku ruku kompozitor i tada je trenutak da to delo izvedem”, rekao je Bašmet.

Kao dirigent ponekad oseća veću odgovornost nego kao solista, posebno kada diriguje Šubertove ili Bramsove simfonije ili dela Čajkovskog, koja ne može da svira na violi.

“Ali ipak je isto biti solista i dirigent, sve je to stvaranje muzike”, dodao je on.

Da li predesednik žirija Međunarodnog takmičenja violista u Moskvi, predsednik Međunarodnog takmičenja violista “L’Tertis” u Engelskoj, umetnički direktor i glavni dirigent Državnog simfonijskog orkestra “Nova Rusija” i umetnički direktor kamernog ansambla “Solisti Moskve”, rado viđen gost širom sveta, ima neku neostverenu želju?

“Smejaćete se, ali moja želja je kada bi mogli Brams ili Čajkovski da komponuju za mene. Zato imamo mnogo svetskih premijera mladih kompozitora, jer njihov motiv da komponuju jeste upravo mogućnost da se njihovo delo izvede, još ako je u pitanju remek-delo onda je ono večno”, objasnio je Bašmet.

Odlično se seća svog koncerta u Kolarčevoj zadužbini, akustične sale i vrlo toplog prijema publike.

“Mi, Rusi i Srbi, vrlo smo slični, sve istočne zemlje su nekako slične, ali Rusi i Srbi su u duši vrlo bliski”, istakao je Bašmet i dodao da će se rado odazvati pozivu da ponovo svira u Beogradu.

(Tanjug)