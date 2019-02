Bend „Uriah Heep“ sutra u Sava centru

BEOGRAD – Britanski hard rok bend „Uriah Heep“ održaće sutra koncert u beogradskom Sava centru, u okviru evropske turneje povodom novog albuma „Living the Dream“.

Gitarista Mik Boks najavljuje da će u Beogradu bend, pored novih stvari sa „Living the Dream“, svirati stare hitove kao što su „Gipsy“, „Easy Livin“, „July Morning“, „Lady In Black“.

„Uzbuđeni smo što dolazimo da vam priredimo svirku sa puno strasti. Biće dosta stvari, sjajna set lista sa presekom naše karijere od prvog do poslednjeg albuma „Living the Dream“, koji kida! Mi i dalje sanjamo svoj san! Vidimo se!“, poručuje Boks, suosnivač benda nastalog 1970. u Londonu.

„Uriah Heep“ su iste godine postavili jedan od kamena međaša hard roka sa debi albumom „Very ‘eavy… Very ‘umble“, a uz generacijske ispisnike „Led Zeppelin“, „Black Sabbath“ i „Deep Purple“, doprineli su kasnijem uspostavljanju jedinstvenog britanskog oblika hevi metala.

U prvoj fazi rada, koju su pored Boksa obeležili i harizmatični pevač Dejvid Bajron (1947-1985) i klavijaturista i autor Ken Hensli, „Uriah Heep“ su objavili albume „Demons and Wižards“ (1972), „The Magician’s Birthday“ (1972), „Sweet Freedom“ (1973)…

Nakon brojnih personalnih promena, u bend od sredine osamdesetih dolaze klavijaturista Fil Lanzon i pevač Berni Šo, uz koje se postepeno „Uriah Heep“ pretvara u moćnu rokenrol mašinu koja neprekidno krstari svetom.

I u 21. veku moćni „Uriah Heep“ nastavlja da pokazuje svoju kreativnu snagu nizom uzbuđivih albuma – „Wake the Sleeper“ (2008), „Into the Wild“ (2011), „Outsider“ (2014), zaključno sa novim „Living The Dream“, sa kog su izdvojeni odlično primljeni singlovi „Take Away My Soul“, „Grazed By Heaven“ i „Kocking At My Door“.

„Naš 25. album donosi novu snagu i nove melodije našim živim nastupima. Siguran sam da će se fanovima svideti sirova snaga i tradicionalna muzička obeležja „Uriah Heep“-a koji su učinila da bend traje ovoliko dugo“, kaže Berni Šo.

Ulaznica za beogradski koncert „Uriah Heep“ košta 1.600. 1.900, 2.300, 2.800 i 3.200 dinara na blagajni Sava centra, odnosno preko www.tickets.rs.

(Tanjug)