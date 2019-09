Beograd i Napulj na fotografijama italijanskog umetnika

BEOGRAD – Gradonačelnik Zoran Radojičić ugostio je danas u Starom dvoru predsednika italijanske asocijacije za kulturu Đeneroza di Meju koji svake godine posebnim kalendarom sa umetničkim fotografijama promoviše saradnju između gradova.

On to čini već 18 godina i, kako kaže, veliku pažnju posvećuje izboru gradova. To su, navodi, uvek razvijeni gradovi sa značajnim kulturno istorijskim znamenitostima.

Za 2020. godinu izabrao je Napulj i Beograd, a fotografije znamenitih zgrada u kalendaru delo su italijanskog umetnika Masima Listrija. Kalendar nosi naziv „Napulj – Beograd: Crno i belo“.

„Imao sam priliku da vidim fotografije enterijera znamenitosti Beograda kao što su Geozavod, Muzej Savremene umetnosti, Palata Srbije, Beli dvor, Kripta Hrama Svetog Save, Saborne crkve i drugih i veoma su mi se dopale. Dobra je i sama ideja da se na ovaj način kulturno povezuju dva grada. Drago mi je i da je Đenerozo di Meo ove godine odabrao Beograd koji, kako mi je rekao, je za njega grad sa bogatom istorijom i kulturom ali i posebnim duhom“, kazao je gradonačelnik.

Dodao je da će se u Palati Srbije u novembru održati kulturna manifestacija na kojoj će biti promovisan kalendar za 2020. godinu sa fotografijama enterijera znamenitosti Beograda i Napulja.

Očekuje se oko 700 zvanica iz Italije i iz drugih evropskih zemalja, a među njima i veliki broj umetnika, članova kraljevskih porodica kao i poslovnih ljudi.

„Mnoge od zvanica će prvi put doći u Beograd i ovo će biti prilika da im se prestonica Srbije prezentuje na jedan poseban kulturni, umetnički način“, kazao je Radojičić.

Đenerozo di Meo proteklih godina napravio je kalendare Istanbula, Beča, Lisabona, Berlina i Moskve.

(Tanjug)