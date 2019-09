Besplatno na izložbu o Đuri Jakšiću u Narodni muzej

BEOGRAD – U završnici tematske izložbe „Đura Jakšić. Između mita i stvarnosti“, Narodni muzej u Beogradu omogućeće posetiocima besplatnu posetu i uživanje u slikarstvu Đure Jakšića.

Sa željom da se jedinstvena prilika za upoznavanje, za doživljaj i učenje o slikarskom opusu jednog od najprepoznatljivijih umetnika srpskog romantizma pruži na jednom mestu što većem broju posetilaca, od subote 7. septembra, do poslednjeg dana izložbe, 15. septembra, svi zainteresovani će biti dobrodošli u Veliku galeriju centralne zgrade Narodnog muzeja u Beogradu.

Izložba objedinjuje više od četrdeset umetnikovih radova iz nekoliko muzejskih kolekcija – Narodnog muzeja u Beogradu, Galerije Matice srpske, Muzeja Jugoslavije, Muzeja grada Beograda, Narodnog muzeja u Zrenjaninu, Narodnog muzeja u Kragujevcu, Narodnog muzeja Crne Gore na Cetinju, iz Skupštine grada Beograda, manastira Grgetega i Vraćevšnice, Srpske pravoslavne crkvene opštine Srpska Crnja, kao i iz privatnog vlasništva.

Sveobuhvatnim pregledom izložbe, čiji je autor dr Snežana Mišić, muzejski savetnik Galerije Matice srpske, akcentovane su tri glavne tematske celine slikarevog opusa: portretno, religiozno i istorijsko slikarstvo, uz priču o životnom putu Đure Jakšića, njegovom umetničkom i idejnom formiranju.

Posetioci će moći da se priključe vođenju kroz postavku 7. i 14 septembra u 17 časova, kao i 10 septembra u 12.

U Atrijumu Narodnog muzeja će se održati predavanje 12. septembra u 18 časova pod nazivom Umetnik u službi dinastičke propagande: Đura Jakšići i srpske dinastije sredinom XIX veka.

Predavanje će održati dr Igor Borozan, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Tokom poslednjih dana izložbe za decu i mlade smo pripremili radionice „Slikom do pesme i pesmom do slike“ 7. septembra u 13 časova, namenjenu posetiocima uzrasta od 10 do 14 godina, kao i radionicu „Stvarnost na slikarskom platnu“ 12. septembra u 18 časova za decu od 7 do 10 godina.

U nedelju 8. septembra povodom održavanja svečanosti „Portal ka vekovima“ na Trgu republike, Narodni muzej će biti otvoren od 10 do 24 časa i u potpunosti besplatan za posetu.

