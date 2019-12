Bob Bajington: Filmovi Emira Kusturice su mi promenili život

BEOGRAD – Festival nezavisnog američkog filma „Indie Belgrade“ biće održan od 12. do 15. decembra u Domu omladine Beograda, a gost festivala nagrađivani američki reditelj Bob Bajington za Tanjug kaže da su mu filmovi Emira Kusturice promenili život.

Bob Bajington ima prestižnu nagradu sa festivala u Lokarnu, ali i dalje snima isključivo van Holivuda i celu svoju karijeru gradi samo na ovaj način.

Osim njegovog novog filma, nagrađivanog ostvarenja „Frensis Ferguson“, ove godine će biti i drugih kadrova, lica i priča koje publika neće videti u holivudskim blokbasterima.

Na festivalu će premijerno u Srbiji biti prikazano sedam nezavisnih američkih filmova, a pored razgovora publike sa specijalnim gostom festivala biće održan i master klas, koji će bti svojevrsno rediteljsko „otvaranje karata“ i javno prolaženje kroz ono što čini dobar rad na pripremi filma u nekoj od njegovih ključnih faza realizacije.

Brajington za Tanjug kaže da je su filmovi Emira Kusturice promenili njegov život.

„Gledanje Kusturicinih filmova je sjajno umetničko i čulno iskustvo za svakog čoveka. „Dom za vesanje“ je među najboljim filmovima koje sam pogledao u životu. Verujem da svako ko je video taj film misli isto“ kaže Brajington.

Među brojnim priznanjima koje do sada dobio za režiju, najzvužnije nosi ime „Stenlija Kjubrika“.

Brajingtonu je tu vrednu nagradu uručio poznati reditelj Majkl Mur.

„Taj momenat je jako važan za mene. Mnogo pre nego sto sam dobio bilo kakvu nagradu, radio sam najbolje sto sam umeo. tu nije bilo promena. Odziv nekoga kao sto je Majkl Mur na moj rad mnogo mi je znacio. sa druge strane, bez obzira na nagrade ja znam svoj kinematografski put i neću od njega odustajati“, kazao je Brajington.

Njegov novi film „Frensis Ferguson“ koji će biti prikazan na Indie Belgrade festivalu govori o zeni koja se bavi problemima i monotonijom u svom braku.

Prema njegovim rečima odnosi između ljudi u 21. veku su se promenili u poređenju s tradicionalnim modelima partnerstva od pre nekoliko decenija.

„Mislim da su telefoni i aplikacije za upoznavanje drasticno promenile stvari, tako da tu nisam u svom elementu“, kaže Bajington.

Američki reditelj je sarađivao sa mnogim poznatim glumcima, među kojima su Dzejson Svarcman, Olimpija Dukakis i Kijeran Kalkin.

„Upravo ta tri glumca su veoma razlicita. Moj posao je da ih slusam i obratim paznju na njih. Glumci se pripremaju na razlicite nacine. Dzejson voli da postavlja pitanja, Kijeran voli da ima dobar scenario koji razrađuje do najsitnijih detalja. Olimpija je, kao što njeno ime kazuje, legenda. Diktiraće ton svega sto radi, bilo da to planira ili ne. Sve u svemu volim glumce, a kada na pravi nacin uradim scenu sa dobrim glumcem, to je, bez sumnje, najzahvalniji deo posla kojim se bavim“, kazao je Bajington.

