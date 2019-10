Bogat prateći program Pančevačkog džey festivala

BEOGRAD – Ovogodišnje izdanje Pančevačkog Jaž Festivala održaće se od 31. oktobra do 2. novembra u organizaciji Kulturnog centra Pančeva,a tokom tri festivalske večeri, u Foajeu KCP-a publika će moći da uživa i u brojnim pratećim sadržajima ove manifestacije.

Prvog festivalskog dana, u četvrtak 31. oktobra biće predstavljena knjiga „Jaž Face“ džez kritičara i publiciste Vojislava Pantića.

Ovo izdanje sadrži njegove intervjue sa 46 džez umetnika obavljenih od 1991. do 2015. godine, a opremljeno je sa preko 150 fotografija renomiranih autora iz Srbije i inostranstva.

Istog dana u večernjim satima zakazana je promocija monografije „20 godina Pančevačkog džez festivala“, u izdanju Kulturnog centra Pančeva.

U petak 1. novembra u Anna Anderluh iz austrijskog sastava Little Rosies Kindergarten će održati solo nastup pod nazivom „Leave me something stupid“, koji predstavlja kombinaciju mini-koncerta i performansa uz pomoć glasa, nekolicine instrumenata i efekata.

U večernim satima renomirani hrvatski džez kritičar Davor Hrvoj predstaviće svoje knjige džez intervjua.

Tokom sva tri festivalska dana, publika će moći da pogleda izložbu fotografija Dragoslava Nedića, zvaničnog fotografa renomiranog Garana Jaž Festivala u Rumuniji i saradnika brojnih inostranih publikacija i sajtova.

Javni časovi učenika Muzičkih škola iz Beograda i Subotice biće na programu 1. i 2. novembra, dok će svakog festivalskog dana od ponoći biti održavani džem sešni.

Pančevački jaž festival održava se dvadeset drugi put u organizaciji Kulturnog centra Pančeva, uz pokroviteljstvo Grada Pančeva, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, a uz podršku Ambasade SAD, Italijanskog instituta za kulturu, Ambasade Mađarske, Collegium-a Hungaricum-a, Ambasade Izraela, Austrijskog kulturnog foruma i Dunav osiguranja.

(Tanjug)