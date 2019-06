Bogat program 27. Dana srpskog duhovnog preobraženja

DESPOTOVAC – Kulturna manifestacija 27. „Dani srpskog duhovnog preobraženja“, koji se, po tradiciji održavaju od 19. do 28. avgusta u Despotovcu, biće svečano otvorena na centralnom gradskom trgu, kraj spomenika despotu Stefanu Lazareviću, Drugom rukoveti Stevana Mokranjca u izvođenju Gradskog hora Beograd.

Program za ovogodišnju manifestaciju je „dugo i pomno pripreman i ima visoke kulturne i umetničke domete“, rečeno je danas na konferenciji za medije u Despotovcu, na kojoj su govorili

pomocnik predsednika opštine za kulturna i društvena pitanja Goran Milojković, direktorka Centra za kulturu Vlatka Milenković i direktorka Narodne biblioteke „Resavska škola“ Despotovac Sanela Simić.

Direktorka Narodne bibliotke, ustanove koja je uključena u organizaciju ove manifestacije od početka, je ocenila da ono što u programu imaju Dani srpskog duhovnog preobraženja „nema ni jedna kulturna manifestacija u Srbiji“ i pritom apostrofirala 10. naučni skup „Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti“, koji je ove godine okupio 20 naučnih radnika.

U okviru naučnog skupa, koji će trajati tri dana, biće promovisan zbornik radova sa prošlogodišnjeg naučnog skupa.

Veoma značajnim u Danima duhovnog probražanje ove godine je tribina o godišnjici autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i književno veče na Trgu despota Stefana na kome će učestovati akademik Matija Bećković.

Gosti, ovogoišnjih Dana srpskog duhovnog preobraženja, moći će da vide nekoliko likovnih izložbi, pozorišnih prestava, da prisustvuju večeri džeza sa Biserom Velentanlić i Vasilijem

Hadžimanovim, rok koncertu grupe „Kerber“, koncertu Aleksandar Sedlar i beogradska simfonija sa gostima, koncertu Aleksndra Radovića…

Uz to što će se najveći deo programa održati na Trgu despota Stefana, programi će se održati i Centru za kulturu, Narodnoj biblioteci, Manastirskoj vodenici i Osnovnoj školi „Despot Stefan visoki“.

U okviru Dana srpskog duhovnog preobraženja je Međunarodni viteški festival JUST OUT 2019. od 23. do 25. avgusta, na prostoru srenjovekovnog manastira Manasija, po posebnom programu.

Manifestaciju će 28. avgusta zatvoriti Folklorni ansambl.

„Dani srpskog duhovnog preobraženja“, nastali su 1993. godine, na inicijativu tadašnjeg predsednika opštine Despotovac Radoslava Račić i čoveka zaduženog za kulturu Slavomira Vulića, – pod geslom „Stvarati i kada je teško“, a prihvatili su je Srpska akademija nauka i umetnosti i Ministarstvo

kulture.

Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva za kulturu i informisanje i Skupštine opštine Despotovac a svečanom otvaranju prisustovaće brojne ličnosti iz javnog, kulturnog, privrednog i političkog života Srbije, Resave i Pomoravlja.

(Tanjug)