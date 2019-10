Čet Bejker, Čak Beri, Majkl Džekson u dokumentarcima FMF

BEOGRAD – Čet Bejker, Čak Beri, Majkl Džekson, Džo Stramer, Pol Makartni, Kleš…našli su se među „akterima“ igranih i dokumentarnih filmova 4. Paralelnih vizija – Festivala muzičkog filma koji se od 30. oktobra do 3. novembra održava u Art bioskopu Kolarac, u okviru Kolarčeve zadužbine, najavili su danas organizatori.

Jedinstvena selekcija igranih i dokumentarnih muzičkih filmova donosi deset celovečernjih naslova i nekoliko kratkih ostvarenja.

Među igranim filmovima je biopik o poslednjim danima džez legende Četa Bejkera „Moje ludo srce“ koji će i otvoriti festival, kao i romantična muzička drama, čiji je lajt motiv muzika kultnog britanskog sastava Kleš „London Town“, koji će zatvoriti festival, a u okviru dana posvećenog obeležavanju četiri decenije legendarnog pank rok albuma „London Calling“ sastava Kleš.

Dokumentarni filmovi donose biografije umetnika i bendova, ali ne beže ni od analize gorke strane industrije zabave i pop kulture, tako će publika imati priliku, da na velikom platnu pogleda priču o kontraverznim segmentima života Majkla Džeksona „Napuštajući nedođiju“ 1 i 2, nagrađenu prestižnim Emijem za 2019.

Paralelno, tu su i biografije jednog od pionira rokenrola Čaka Berija „Ćuck Berry“, zatim australijskog benda Goubitvins „The Go Betweens – Baš ovde“, kao i odličan dokumentarac sa igranim elementima o španskim danima frontmena grupe Kleš, Džoa Stramera „Joe Strummer on the Run“.

Takođe deo ovogodišnjeg programa su i fenomenološki prikazi liverpulskog Kavern kluba „Cavern club“ za koji se tvrdi da je kumovao uspehu legendarnih Buba – Bitlsa, kao i prekookeanska priča o pola veka najpoznatijeg rok magazina svih vremena „The Rolling Stone-Priče sa ivice“ 1 i 2. Tim povodom biće organizovan i tribinski program na temu: „Gde su se otkotrljali rok magazini“.

Projekecije se odvijaju svakog dana od 18.30 i 20.30 časova, a karte po ceni 250 dinara, dostupne su na blagajni Kolarčeve zadužbine.

(Tanjug)