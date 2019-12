Citati čuvenog Mome Kapora ostavljaju bez daha

View this post on Instagram

Nije se plašio smrti. U jednom od poslednjih velikih intervjua pred smrt, Kapor, kome je godinu dana ranije, otkriven i operisan rak grla, rekao je da se pomirio sa mišlju o svojoj smrtnosti. – Smrt i ja smo na ti. Ne bojim je se, jer se ispostavilo da je ona potpuno uobičajena stvar koja daje dimenziju životu. Čovek koji ne misli o smrti svakog jutra kad se probudi, nije normalan, – rekao je Kapor za „Gloriju" i dodao da smatra da mu je život podario sve najlepše stvari koje je želeo da dobije: – Jedino mi nije ostvario želju da budem visok i plav, sve ostalo sam dobio.