„Crni Srbi“ iz Amerike na Exitu

NOVI SAD – Na dugačkoj listi hip-hop izvođača, koji će nastupiti na ovogodišnjem festivalu „Exit“, od 4. do 7. jula, nalazi se i američka grupa „Black Serbs“, koja je kod nas za kratko vreme stekla brojne fanove.

Ovu originalnu ekipu iz Čikaga čine Amerikanci, među kojima je jedan poreklom iz Srbije, a u pesmama vešto kombinuju srpski i engleski, bez obzira koji im je maternji jezik.

Publika ih je upoznala kao „Crne Srbe“, kolektiv koji je snimao humorističke „Jutjub“ klipove, na originalan način gradeći most između balkanskog i američkog mentaliteta, a izazvali su pravi zemljotres na domaćoj hip-hop sceni kada su počeli redom da objavljuju pesme „Srbija Do Tokija“, „Ballin Like Jokić“, „Rintam“ i „Kako Hoćeš“.

Njihove pesme već imaju milionske preglede na internetu, a fanove su nedavno obradovali i novim numerama „Energiju“ i „Ćarged Up“.

Svojim pesmama, koje sami nazivaju „svemirskim pankom“, poručuju da se beskompromisni „Black Serbs“ ne boje eksperimentisanja.

Bez dlake na jeziku, ne libe se da se uhvate u koštac i sa teškim temama, te su pre nekoliko meseci objavili pesmu „Znam to nije lako“ koja govori o depresiji i suicidnim mislima, a kako kažu, cilj je „apel za razgovor o unutrašnjim borbama“.

Njihov album prvenac sa nestrpljenjem se očekuje, a iskren i originalan pristup ove ekipe nije ograničen samo na muziku, već i na modu i umetnost, te je jedan od članova sastava Jovan Crnović, poznatiji kao Jibri Bell, pokrenuo i urbanu robnu marku koja takođe ima predane fanove.

Listu hip-hop izvođača na ovogodišnjem „Exit“-u, na glavnoj bini predvodi jedan od najveštijih svetskih repera i aktivista Skepta, trap-jaž diva IAMĐB i tvorac jednog od najvećih hip-hop hitova Desiigner.

Od ove godine na „Exit“-u će postojati i „Cockta Beats“, posebna hip-hop bina sa impresivnim spiskom regionalnih i lokalnih zvezda među kojima su Vojko V, Krešo Bengalka, Haže, High5, Krankšvester, Vatra, Cake Boys, FAM, Klinac, Buntai i desetine drugih.

