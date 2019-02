Ćustić: Moje kolege šundom nazivaju najveće muzičke zvezde

BEOGRAD – Vršilac dužnosti direktora Beogradskog dramskog pozorišta Slobodan Ćustić izjavio je da su otkazali dodelu „Balkan Awards“, koja je trebalo da se održi u tom teatru 21. februara, da se ne bi stvarala dodatna tenzija, ocenivši da su glumci, koji su bili protiv održavanja dog događaja, svojim postupkom naneli veliku štetu pozorištu.

„Vidim da su mnogi zaboravili, ali me to ne čudi. Mnogi od pobunjenih kolega su bili bebe kad je Oskar popularnosti uspostavljen kao nagrada 1980. godine. U proteklih 30-tak godina se dosta toga promenilo, pa je i ova manifestacija promenila ime u „Balkan Awards“, što je i logično, s obzirom na to da odavno nismo SFRJ“, naveo je Ćustić u pisanoj izjavi Tanjugu, dan nakon što je otkazana dodela pomenutih nagrada kao epilog nezadovoljstva članova ansambla koji smatraju da „takvom estradnom događaju nije mesto u pozorištu“.

(Tanjug)