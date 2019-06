Cvetković: Arsenal ima svoju viziju koju gura napred

KRAGUJEVAC – Deveti “Arsenal fest” u Kragujevcu završava se večeras nastupom grupa “Partibrejkers”, “Goblini”, “Atheist Rap”, premijernim koncertom američkog muzičara Kurta Vajla i drugih, a loše vreme nije omelo Kragujevčane i posetioce iz čitave Srbije i regiona da u velikom broju i ove godine pohode Knežev arsenal.

Maja Cvetković iz organizacije festivala podseća da je “Arsenal” počeo kao mali festival koji je privukao samo domaće bendove, onda su im se pridružile grupe iz regiona, a zatim su krenuli da pristižu i poznata imena iz sveta.

“Kragujevac se vremenom navikao na to i počeo da pokazuje svoje gostoprimstvo koje strani izvođači prvo primate kada dođu. Tako je Skin iz benda ‘Skunk Anansie’ došla sa povredom na ramenu i pričalo se da će možda da otkažu koncert. Došli su dan ranije i odveli smo je kod kragujevačkog lekara i potpuno se oporavila, tako da iz Kragujevca nose najlepša sećanja”, ispričala je Cvetković Tanjugu.

Ona se prisetila i kada je pevač sastava “Thievery Corporation” pitao odakle taj prostor Kneževog arsenala.

“Kako ste vi iz Beograda našli ovaj prostor? Bio je iznanađen. Primećuju ljudi da je dobra atmosfera i da je lokacija odlična. Obično se takve vojno-industrijske lokacije nalaze van grada, a ova je u srcu grada, sve je blizu, bine su odvojene, nema prašine i blata, i još kada se popale svetla uz taj dimnjak, sve deluje impozantno i to svaki izvođač primeti”, ispričala je Cvetković i dodala da se bubnjar “Testamenta” Fenomenalno proveo šetajući Kragujevcom, čak je bio I u crkvi.

“Kragujevac ima dušu koja je njima zanimljiva”, dodala je ona.

Cvetković ističe da se “Arsenal fest” razvio u pravi rokenrol festival.

“Akcenat je na gitarskom zvuku i jako je dobro da to postoji i dalje i da se neguje. Publika to voli i treba joj dati sadržaj koji želi. Ove godine imamo premijerna gostovanja i dobro je imati izvođače poput Kurta Vajla i “Red Fenga” koji privlače fanove iz regiona”, rekla je Cvetković, pomenuvši posetioce iz Bugarske, Rumunije i drugih okolnih zemalja.

“Meni je ovaj festival jako drag i značajan i sigurno ulazi u pet najznačajnijih u Srbiji”, dodala je ona.

Kaže i da je sa svojim sastavom “E-Play” imala najbolje nastupe na “Arsenal festu”.

“Kada sam videla da prvi put sviramo u tri ujutru, bila sam zabrinuta da li će publika ostati, ali pokazalo se da su te svirke rano ujutru najbolje. Svi dođu na Garden i te svirke stvarno budu nezaboravne. Kao izvođač mogu da kažem da smo zaista imali vrlo uspešne koncerte na Arsenalu i žao mi je što to nismo snimili za lajv album”, rekla je Cvetković.

Primećuje da publika u Kragujevcu zaista živi “rokenrol život”.

“Kada je Ana Popović došla, bila je prava pomama. Vole gitarske bendove, to im je jako važno. Kragujevčani su vezani za stari gitarski zvuk”, istakla je Cvetković.

Arsenal festival raste iz godine u godinu, svake godine je sve bolji, a Cvetković kaže da će deseto izdanje biti vrlo zahtevno za organizatore.

“Biće izazov napraviti nešto što do sada nismo imali, ali uz ovakvu atmosferu, lokaciju i uz malo sreće biće super. Festival se razvija, ne podleže uticajima sa strane, već ima svoju viziju koju gura napred”, rekla je Cvetković.

