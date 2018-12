Cvetković: Ljubav je zaboravljena tema

BEOGRAD – Nakon 52 festivala i 31 nagrade, film „You go to my head“ reditelja Dimitrija de Klerka od sutra će biti u srpskim bioskopima, a Srbija je prva zemlja u kojoj će ovo ostvarenje, snimano u Sahari, biti u redovnoj distribuciji.

Glavne uloge tumače belgijska glumica i model Delfine Bafort i srpski glumac Svetozar Cvetković, koji kaže da voli da snima na mestima gde sam ne bi otišao.

„Tada se ne ponašate kao turista već radite svoj posao, a provedete dovoljno vremena da vam ta mesta uđu pod kožu. Maroko, a pogotovo Sahara, nije nešto što sam planirao u životu, ali sam tu proveo dosta vremena što se u pogledu umetničke ambicije isplatilo“, rekao je Cvetković Tanjugu.

Bafort tumači mladu ženu koja je izgubila pamćenje i nju u pustinji pronalazi uspešni arhitekta, koji u trenutku odlučuje da je uputi u njen život onakav kakav bi on želeo da bude.

Džejk joj objašnjava da je on njen muž i da su oni u braku, a kako vreme prolazi, Kiti, kako ju je nazvao, počinje da gaji osećanja prema njemu.

„Reditelj je odlučio da u sredini koja je potpuno strana evropskom miljeu napravi nešto što je drugačije od onoga što bi se moglo sresti u Evropi i ta pustinja i druga vrsta naroda, običaja, hrane, sunca, toplote, potpuno drugačije deluje na ljude i emocije. Zato mislim da je, uz dva glavna glumca, ta sredina glavni glumac“, objasnio je Cvetković.

Cvetković ne opravdava laž svog junaka.

„U tome je lepota ovog poziva jer dobijete priliku da igrate nešto što nikada u životu ne biste uradili ili pokušali da uradite. Džejk čini veliku laž, ali i film je jedna velika laž. Pitanje je da li bi u životu zaista moglo tako, da li bi mogli ženu iz amnezije da uvede u drugi život, da li bi mogli tako da je vežete za sebe i da li bi na kraju kada sazna da je to laž, pristala da živi u njoj kao jedinoj istini koja joj je preostala, jer shvata da je mnogo toga u njenom životu ranije bilo takođe laž, možda veća od te“, rekao je Cvetković.

Ono što ni u filmu ni u životu nije laž, naglašava, to je ljubav, ali ipak, iz perspektive aktuelnog trenutka, priča filma „You go to my head“ lepa bajka.

„Koliko god da upotrebljavate reč ljubav u životu, to je postala jedna zaboravljena tema. Ljubav je ono što u dobroj meri održava život na nivou života. Iako se ona u životu dvoje ljudi u jednom trenutku izgubi, ljubav je ono što ih je pokrenulo, a u ovom filmu se upravo zaustavljamo u trenutku kada ta ljubav sa obe strane bude pokrenuta na najvišem mogućem nivou“, rekao je Cvetković.

Priznao je da mu je drago što je posle toliko godina bavljenja glumom snimio film koji se može nazvati ljubavnim filmom i koji budi emocije, što se posebno, dodao je, videlo u Kairu.

(Tanjug)