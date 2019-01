„Dana komedije“ u znaku beogradskih pozorišta

JAGODINA – Selektor 48. Pozorišnog festivala najboljih komediografskih ostvarenja Srbije Dani komedije reditelj Nebojša Bradić saopštio je danas repertoar festivala, koji se po tradiciji, održava od 20. do 27. marta u Jagodini, a od sedam predstava za nagrade, četiri izvode beogradska pozorišta.

Bradić je na konferenciji za medije u Jagodini zajedno sa umetničkim direktorom festivala Dobricom Milićevićem rekao da će na ovogodišnjim Danima komedije biti izvedene predstave „Noćna

straža“ Fedora Šilija, režija Boris Liješević u produkciji pozorišta Atelje 212 Beograda, „Tenor na zajam“ Kena Ludviga, režija Olja Đorđević u izvođenju Narodnog pozorišta Sombor, „Šuplji kamen“ Nikolaja Koljade, režija Tatjana Mandić Rigonat u izvođenju UK „Vuk Karadžić“ Beograd.

Takođe, biće izvedena „Ženidba“ N.V Gogolja u režiji Milana Karadžića, a u koprodukciji Narodnog pozorišta Priština i Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad, kao i „Ukroćena goropada“ Vilijama Šekspira, koju je režirala Olja Đorđević a izvodi ansambl Narodnog pozorišta iz Subotice, te „Ljubav u Savamali“ Ivana M. Lalića, u režiji Darjana Mihajlović i izvođenju Zvezdara iz Tetara Beograd.

Na programu je i „Balkanski špijun“ Dušana Kovačevića, kojie je režirala Tatjana Mandić Rigont, aizvodi Narodno pozorišta iz Beograda.

Bradić je rekao i da je ovogodišnjem repertoaru izabranih predstava dao naslov „Komedija je večno mlada“.

„Na festivalu neće igrati moje predstave i predstave koje sam ja režirao, ali publika zbog toga neće mnogo patiti“, našalio se Bradić i nepomenuo da je to „zbog sukoba interesa“

„Odgledao sam velkiki broj predstava, neke i dva puta, imao sam više posla ali i zadovoljstva i ove godine publika, a ne samo publika već i festivalski zvaničnici će videti dobru produkciju, dobrih predstava, sa velim brojem izvrsnih glumačkih ostvarenja, rediteljskih kreacija, dobrim predstavama“, rekao je Bradić.

„Imali smo prilike da ove godine vidimo i nekoliko novih komedioigrafskih ostvarenja, dva će biti i u našoj konkurenciji, komedije se pišu, publika ih gleda i to je ohrabrenje da naši istaknati dramski pisci srednje generacije, ali i mladi u komeđi vide potencijal za sebe“, kazao je Bradić.

Kaže i da taj segment posebno izdvaja jer misli da će on i iduće godine biti prisutan, pozorišta se, dodaje, sama približavaju komediografskim tekstovima bilo da ih poručuju ili rade na tome, raspišuju konkurse, što on smatra značajnim u konkurenciji.

Sedam predstava koje je odabrao takmičiće se u zvaničnoj konkurenciji za nagrade festivala „Miodrag Petrović – Čkalja“ i Statuetu „Jovanča Mićić“, za najsmešniju predstavu po oceni publike,

nagradu „Mija Aleksić“ za najbolju predstavu po oceni stručnog žirija, statuete „Ćuran“, za glumačka ostvarenja, najboljeg mladog glumca i glumicu, sporednu ulogu, scenografiju, kostimogafiju…

Predstave na festivalu će ocenjivati žiri čiji je predsednik reditelj Goran Marković, a članovi novinarka Novosti Vukica Strugar i dekan Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini profesorka Violeta Jovanović.

Nagradu „Zlatni ćuran“, najvišu nagradu festivala, ove godine je dobila glumica Ljiljana Dragutinović.

