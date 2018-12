David Frej: U Šopenovom delu sam otkrio poetičnost i slobodu

BEOGRAD – David Frej, francuski pijanista sa svetskom slavom, sviraće večeras zajedno sa Beogradskom filharmonijom čuveni Šopenov koncert u f-molu na sceni Kolarca, najavili su danas iz Filharmonije.

Beogradskom filharmonijom će upravljati dirigent Kristijan Mandeal, koji 30. put staje pred naš najznačajniji orkestar, a na programu su još dela Perta, Delijusa i Štrausa.

Frej na svojim nastupima redovno sarađuje sa najvećim dirigentima današnjice kao što su Rikardo Muti, Kurt Mazur, Danijele Gati, Pavo Jarvi, Esa-Peka Salonen i mnogi drugi.

Pijanista u svom kalendaru ima zakazane nastupe sa Londonskom, Pariskom i Njujorškom filharmonijom, večerašnji koncert u Kolarcu za njega predstavlja prvi nastup u Beogradu.

David Frej ima više nagrada uključujući prestižnu nemačku nagradu Eho Klasik za instrumentalistu godine.

Kako kaže za Tanjug Šopenov koncert u f-molu je za njega potpuno novo delo.

„Imam utisak da sam kao pijanista kasno uvrstio Šopena u moj repertoar jer volim da sviram baha i publika to očekuje od mene. Dakle, večeras je nova situacija i za mene i za publiku. Otkrio sam poetičnu stranu muzike i mnogo „boje“ u Šopenovom delu…Slobodu koju imaju pijanisti kada sviraju Šopena. Nadam se da će sve to čuti publika večeras u Kolarcu“ kazao je Frej

Francuski pijanista koji veoma često menja koncertne dvorane nastupajući sa različitim orkestrima i dirigentima kaže da je deo posla svakog istrumentaliste da se brzo prilagodi okolnostima u kojima nastupa.

„Nisam radio do sada sa maestrom Mandelom i za mene je bilo iznenađenje da on uopšte ne gleda u mene za vreme proba. Shvatio sam da maestro zvukom povezan sa solistom i to je za mene novo iskustvo…Uspeli smo veoma dobro da pripremimo koncerti na kraju zadovoljan što je moja rutina kod upoznavanja sa dirigentom izmeštena. Ovo je potpuno novo iskustvo za mene“ kazao je Frej.

Kaže da posetu njegovim koncertima nikada ne doživljava lično.

„Čuo sam da je koncert rasprodat i to je za mene olakšsanje jer mi je drago da ljude u današnje doba zanima klasična muzika. Nekada pomislim da je sve teže pričati o živom izvođenju klasične muzike kada je različita muzika na hiljadu ekrana oko nas i dostupna je svima na jedan klik na tastaturi ili na nekom od morednih tehnoloških uređaja. Kada vidim da je sala ispunjena do poslednjeg mesta kao što će to biti slučaj večeras osećam se posebno zbog klasične muzike“ kazao je Frej.

U etiketu superstara klasične muzike, kako ga često naziva svetska kritika Frej ne veruje.

„Nema superstara u klasičnoj muzici…i ako ih ima ja nisam jedan nod njih. Jednostavno, ja sam pijanista i nekim ljudima se sviđa to što radim. To je sve“ kazao je Frej.

Prema njegovim rečima nije neophodno da se muzičari nalaze u njegovoj neposrednoj blizini.

„Dobro je da se u društvu muzičara nalaze ljudi koje muzika interesuje i umetnost generalno. Veliki deo mog života je umetnost…Ne samo muzika. Dobro je da su u mom okruženju ljudi koji razumeju umetnost…Ako ne razumeju umetnost teško da će razumeti mene“ kazao je Frej.

Slavni dirigent Rikardo Muti koji je između ostalog poznat publici u Srbiji po upravljanjem Bečkom filharmonijom na jednom od tradicionalnih koncerata 1. januara je tast Davida Freja.

„Prošslog oktobra smo nastupali zajedno i siguran sam da ima veća očekivanja od mene na koncertima nego što je to slučaj sa drugim instrumentalistima. Imam osećaj da napredujem kada radimo zajedno“ kazao je Frej

(Tanjug)