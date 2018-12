De Klerk: Delfin je srce, a Svetozar duša filma

BEOGRAD – Film „You go to my head“ reditelja Dimitrija de Klerka, koji je srpsku premijeru imao prošle godine na Festivalu autorskog filma, od sutra će biti na redovnom repertoaru bioskopa, a Srbija je prva zemlja u kojoj će ovo ostvarenje, snimano u Sahari, biti u redovnoj distribuciji.

De Klerk kaže da je Srbija deo ovog filma, da je polovina ekipe bila iz Srbije, posebno ukazavši na doprinos Svetozara Cvetkovića, koji uz belgijsku glumicu i modela Delfin Bafort tumači glavnu ulogu.

„Delfin je srce, a Svetozar duša ovog filma. To je vrlo neobična ljubavna priča napisana upravo za Delfin“, istakao je De Klerk, dodavši da bez Cvetkovića ne bi mogao da završi snimanje filma u kome je prvobitno planirao sam da igra.

On je u izjavi Tanjugu istakao da je to istovremeno vrlo ličan i univerzalan film, romantičan triler.

Bafort tumači mladu ženu koja je izgubila pamćenje i nju u pustinji pronalazi uspešni arhitekta, koji u trenutku odlučuje da je uputi u njen život onakav kakav bi on želeo da bude.

Džejk joj objašnjava da je on njen muž i da su oni u braku, a kako vreme prolazi, Kiti, kako ju je nazvao, počinje da gaji osećanja prema njemu.

„To je jedna vrlo zapletena ljubavna priča i zanimljivo je videti kako muškarci i žene različito reaguju na film“, rekao je De Klerk na današnjoj konferenciji za novinare.

On je primetio da se većina filmova danas bavi društvenim i političkim temama, da se uglavnom na festivalima prikazuju ostvarenja duboko ukorenjena u društveno-politički kontekst, a malo je autora koji se bave drugim žanrovima.

„Kada sam odlučio da snimam ovaj film, želeo sam da se ugledam na filmove i autore uz koje sam odrastao, poput Dejvida Linča, a film je i rođen iz susreta sa Delfin godinu dana ranije i snimajući sam pokušao da oživim emocije koje sam tada imao“, rekao je De Klerk, dodavši da je „You go to my head“ neka vrsta omaža i Hičkokovom filmu „Vrtoglavica“ čiji je vrliki fan.

Bafort je rekla da je Cvetkovića upoznala u pustinji pre snimanja i da je to olakšalo njen rad na izgradnji lika žene koja ima amneziju jer je Cvetković za nju bio stranac, ali i da je mnogo naučila od njega.

„Nije mi bilo lako tokom snimanja, posebno zbog scena u kojima sam bez odeće, ali nekako sam se osetila zaštićenom samom prirodom Sahare. Na kraju sam osetila tu slobodu“, priznala je Bafort, dodavši da su visoke temperature bile vrlo otežavajuća okolnost.

Primećuje da u svakoj vezi postoji mnogo laži i dodaje da joj je u filmu zanimljiva činjenica da se tu zapravo ne zna ko koga koristi i to ostaje otvoreno pitanje do samog kraja.

Film je do sada prikazan na 52 festivala i osvojio 31 nagradu, a pošto je lajtmotiv pesma „You go to my head“ Četa Bejkera, distributer „MegaKom film“ je odlučio da naslov ne prevodi.

(Tanjug)