Di-džej Snake otvara proslavu Egzit 2.0

NOVI SAD – Autor najslušanijih hitova i trenutno jedan od najpopularnijih izvođača di-džej Sneke imaće čast da otvori veliku proslavu 20 godina festivala Egzit koji traje od 9. do 12. jula.

Kako organizatori najavljuju, na Petrovaradinskoj tvrđavi puštaće hitove koji zajedno broje preko deset milijardi Jutjub pregleda, poput „Taki taki“, „Lean on“, „Let me love yo“, kao i aktuelni „Loco contigo“ u kojem mu gostuje još jedan hedlajner Egzita, popularni američki reper Tyga!

Na listi saradnika koje je do sada okupljao nalaze se i Justin Bieber, Cardi B, Major Lazer, Selena Gomez, J Balvin, Sean Paul i brojni drugi.

Di-džej Snake dobitnik je dve Billboard i jedne MTV nagrade, dok mu je prvu Gremi nominaciju donela saradnja sa Lady Gagom na albumu „Born this way“.

Od 9. do 12. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi on će se pridružiti nizu već potvrđenih muzičkih zvezda kao što su su David Guetta, Fatboy Slim, James Arthur, Tyga, Boris Brejča, Sepultura, Meduza, ZHU, Sheck Wes, Metronomy, ARTBAT, Marky Ramone, Agnostic Front i brojni drugi na dugačkoj listi izvođača koja je, kako najavljuju organizatori, stigla tek do pola onoga što se sprema za Egzit 2.0.

(Tanjug)