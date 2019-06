Džared Svili: Naša životna misija je stvaranje muzike

BEOGRAD – „The Black Lips“, koje nazivaju „savremenim kraljevima psihodeličnog andergraund garaž rokenrola“, nastupiće prvi put u Srbiji sutra u sali „Amerikana“ Doma omladine Beograda.

Bend je nastao 1999. u Atlanti, počeli su da sviraju kada su imali po 15 godina, a do danas su nastupali širom sveta.

Jedan od osnivača benda Džared Svili kaže da je njihova glavna inspiracija potekla „od svega i svakoga koji je oličavao antiautoritet“.

„Oduvek smo prezirali sistem, političare, profesore, policiju. I roditelji su nas smarali, ali roditelje volimo“, izjavio je Svili u susret beogradskom koncertu.

Iako već odavno nisu klinci, uporno čuvaju srednjoškolsku eksplozivnu energiju divljih rokenrol nastupa, mada Svili priznaje da u godinama u kojima se sada nalazi više ne voli revoluciju.

„Ovde smo da bi nam bilo lepo, a to neće dugo trajati. Samo želim da svi budu OK i da svako može da radi šta želi u životu“, rekao je Svili.

Njegovi trenutni muzički heroji su njegovi prijatelji.

„Srećan sam kada ljudi koje volim i poštujem stvaraju i uspešni su u tome. King Khan, Shannon Shaw, Quintron and Miš Pušycat, Mark Sultan, The Coathangers. Naša životna misija je stvaranje muzike, to je ono što radimo i što ćemo uvek raditi. Ništa me ne čini srećnijim nego kada vidim da su moji prijatelji uspeli u tome. To i mene pokreće i motiviše“, kazao je Svili.

Ističe da su im pođednako važni i nastupi uživo i rad u studiju.

„Živim za turneje i priliku da na koncertima vidim srećne ljude koji se dobro zabavljaju. To je ravno religijskom iskustvu. Ali, volim da budem i u studiju i stvaram neke fenomenalne stvari. Zapravo, ne mogu ni da uporedim ta dva iskustva“, dodao je Svili.

Ulaznice za njihov koncert u Domu omladine košta 1.400 dinara, a na dan koncerta cena ulaznice će iznositi 1.600 dinara.

(Tanjug)