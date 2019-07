Exit: Oboren rekord dnevne posete – više od 56.000 ljudi

NOVI SAD – „Exit“ festival sinoć je otvoren uz najposećeniju noć u svojoj 19 godina dugoj istoriji sa više od 56.000 posetilaca u toku 13 sati programa na 40 bina i zona širom Petrovaradinske tvrđave.

Veče su obeležile vanvremenske pesme jedne od najvećih muzičkih grupa svih vremena „The Cure“.

Celovečernji koncert u trajanju od preko dva i po sata upisao se u najsvetlije trenutke „Exit“-a, ali i kompletne muzičke istorije na ovim prostorima, ističu organizatori.

Među skoro 30 pesama koje su Robert Smit i ekipa odsvirali našle su se i „Friday, I’m In Love“, „Just Like Heaven“, „Close to Me“, te brojne druge koje su se horski pevale na glavnoj bini ispunjenoj do poslednjeg mesta.

Reka ljudi prema tvrđavi krenula je još pre 19 časova, dok su prvi fanovi svoja mesta ispred festivalskih kapija zauzeli čak sedam sati pre njihovog otvaranja, a kiša je samo pojačala razmenu emocija publike i benda.

„Exit“ je prvi dan proglasio za „OPENS Day“ kako bi zajedno sa stranim i domaćih posetiocima proslavio titule Omladinske prestonice Evrope koju ove godine nosi Novi Sad.

Spektakularnim vatrometom završena je ovogodišnja ceremonija otvaranja koja je za temu imala zaštitu planete Zemlje, a publici su se obratili društveni aktivisti iz severnoameričkog plemena Standing Rock, ogranka Sijuksa čiji su članovi danas na prvoj liniji borbe za očuvanje života na Zemlji, te Henri Amar, pozvavši posetioce da šire mir i ljubav i tako započnu globalnu „revoluciju svesti“.

Njima su se na glavnoj bini pridružili najpoznatiji jutjuberi sa ovih prostora koji su, u saradnji sa „Balkan Tube Festom“, preneli ekološku poruku svojim pratiocima putem društvenih mreža, a u ceremoniji su učestvovali i Marko Louis koji je svoju pesmu „Tribe“ posvetio upravo festivalu, te Genadi Tačenko.

Nakon tradicionalnog vatrometa, mlada belgijska superzvezda Lost Frekvensi još jednom je uzburkao publiku uz hitove “Melody”, “Are You With Me” i “Crazy”, a nit zaraznog provoda nastavio se uz ruske partimejkere „Filatov & Karas“ i belgijski sastav „Two Pauz“.

Naizgled nenadmašna lestvica koju je prošle godine postavila „mts Dance Arena“ ponovo je podignuta, prvenstveno zbog prave lekcije iz elektronske muzike na završnici prvog dana, koju su održali Karl Koks i Maseo Pleks u zasebnim setovima, ali i u b2b nastupu koji će se prepričavati isto koliko i nestvarna slika izlaska sunca iznad masivnog rova u kojem je smeštena Arena, ove godine ukrašena „Exit Tribe“ elementima, uz interpretaciju starih vinčanskih slova koja su u direktnom prenosu prikazana u svim krajevima sveta.

Koksovom i Pleksovom nastupu prethodili su setovi di-džej zvezde Šarlote de Vit i tehno majstorice Monike Krus.

Fuzija muzičkih stilova zbog kojeg je „Ađiko Fusion“ bina već godinama među najvoljenijim odredištima „Exit“-a pokazala se u punom sjaju prve večeri, te je britanski ska sastav „The Selecter“ poveo publiku a ples, a deo bogatog hip-hop programa ovogodišnjeg festivala isporučili su „Bad Copy“, Sajsi MC i sarajevski trio „Helem nejse“.

Trap i rep bitovi čuli su se i sa „Cockta Beats Stage“ gde su žurku predvodili popularni Haže, a osim sa glavne bine, gitarski rifovi tradicionalno su ođekivali tvrđavom i zbog „Explosiva“, jer su se na bini smenjivala imena među kojima su bili obožavani pankeri „Peter and the Test Tube Babies“, sastavi „Booze and Glory“ i „Das Ić“.

Elektronski provod do jutra odigrao se i na „No Sleep Novi Sad“ bini, gde su pod zastavom minhenskog kluba MMA – Mixed Munić Arts beskompromisne i žestoke setove priredili buntovni Francuz I Hate Models, kao i Shdw & Obscure Shape, Boston 168 i drugi.

Večeras nastupaju „The Ćainsmokers“, Pol Kalkbrener, „Ćase & Status“ i drugi.

(Tanjug)