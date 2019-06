Film „Kralj Petar Prvi“ otvara Ravno Selo Film Festival

BEOGRAD – Ravno Selo Film Festival selo održaće se po treći put ove godine od 21-23. juna u Ravnom Selu, a na samom otvarnju ove filmske smotre biće prikazan film „Kralj Petar Prvi“, najavili su danas organizatori na konferenciji za medije. Petar Ristovski, direktor festivala izrazio je zadovoljstvo što je festival ostao veran konceptu koji gaji od samog početka, a to je podrška mladim autorima I debitantskim ostvarenjima reditelja:

„Dok Dom kulture u Ravnom Selu ne bude izgrađen festival će i ove godine biti održan na dobro poznatom sportskom terenu odmah iza izgorele zgrade. Očekujemo veliku posećenost kao i prethodnih godina“, kazao je Ristovski i dodao da je glavna inicijativa celog festivala upravo izgradnja i obnova Doma kulture.

„Arhitektonski projekat i plan urađen I čekamo građevinsku dozvolu. Nadamo se da ćemo je dobiti do početka festivala, pa će onda Lazar Ristovski, moj otac, moći da to obneznani . Naš plan je da Dom bude kompletno završen za peto izdanje festivala, a to je za dve godine. Tada ćemo moći da proširimo program i dane trajanja, a imamo I planu da pokrenemo i letnju filmsku školu“, kazao je Ristovski.

Marko Čkonjević, umetnički direktor festivala najavio je program festivala i napomenuo da je gost seletor festivala Ivan Karl je ove godine napravio zanimljivu selekciju uz težak zadatak da predloži dobar program sa debitantskim filmovima.

„Otvaranje festivala je rezervisano za projekciju debitantskog ostvarenjaćemo najaviti Petra Ristovskog „Kralj Petar Prvi“, koji će biti prikazan van takmičarskog programa, dok će ekipa filma pozdraviti publiku tom prilikom. Do kraja festivala publika će imati prilike da vidi i film „Čovek koji je kupio mesec“, reditelja Paola Zuke. Ovo je najgledaniji domaći italijanski film u poslednjih pet godina, komedija koju verujemo da će se dopasti svima“ rekao je Čkonjević.

Prema njegovim rečima na programu festivala je i crnogorski film Andra Martinovića „Između dana i noći“, zatim ostvarenje „Taksi bluz“ Miroslava Stamatova i „Poslednji Srbin u Hrvatskoj“, Predraga Ličine“ kazao je Čkonjević i dodao da će ba samoj ceremoniji otvaranja festivala nastupiti novosadski filharmoničari predvođeni maestrom Romanom Bugarom.

„Oni će pratiti Dušicu Novaković, glumicu Pozorišta na Terazijama, Mirnu Radulović, Kseniju Mijatović, Anu Stanić i Luku Maraša Pinkovu zvezdu, rodom iz Ravnog Sela. U toku festivala biće organizovana ovosadska smotra mladalačkog filma „Filmić“ koju vodi Lora Đorđević, izložba kostima čuvenog kostimografa Borisa Čakširana i glumačka radionica Marijane Janković čiji je debitanski kratki igrani film Maja pobedio na Trebeca festivalu“ kazao je Čkonjević.

Žirijem glavnog takmičarskog programa predsedava upravo Marijana Janković, glumica našeg porekla koja ima ozbiljnu karijeru u Danskoj, dok su ostali članovi Darko Bajić, reditelj i Aleksandar Protić, dizajner zvuka i producent.

Žiri publike čine Maja Maraš, predsednica Aktiva žena Ravnog Sela, Veselin Crnovčić, sveštenik Ravnog Sela i Maja Milinić, direktorka osnovne škole Branko Radičević u Ravnom Selu.

Posebno iznenađenje na zatvaranju festivala priprema kompanija PIK Bečej.

Vo na ražnju ražnju učiniće završnicu festivala gatronomski egzotičnom.

Kao i svake predhodne i ove godine festival se održava uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, Ministarstva kulture Republike Srbije I Grada Vrbasa.

