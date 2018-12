Film „Srećni princ“ od 20. decembra u bioskopima

BEOGRAD – Film „Srećni princ“ u režiji Ruperta Evereta, koji je otvorio ovogodišnji festival „Merlinka“, od 20. decembra biće na redovnom repertoaru srpskih bioskopa, najavio je distributer „MegaKom film“.

Na samrti, u jeftinoj pariskoj hoteskoj sobi, Oskar Vajld razmišlja o događajima iz prošlosti koji ga transportuju kroz vreme na različita mesta – da li je on nekada bio najpoznatiji čovek u Londonu, kako to da ga sad obacuje isto ono društvo koje ga je nekada volelo, da li on još uvek trči u smeru propasti čak i u poslednjem poglavlju svog života.

Od Dijepa, preko Napulja, pa sve do Pariza sloboda je neodoljiva i Oskar, skitnica bez dinara, tuda se šunja izbegavajući stare poznanike, ali uživajući simpatije grupe odmetnika kojima priča svoje stare doživljaje.

„Srećni princ“ je priča o tamnijoj strani genija koji je živeo i umro zbog ljubavi u poslednjim danima 19. veka.

„Moja fasciniranost Oskarom Vajldom je počela kada sam imao šest godina i kada mi je majka čitala „Srećnog princa“ pred spavanje. Vrlo dobro se sećam. Uživao sam u samoj priči, a kraj mi je bio nepodnošljiv. Kako sam odrastao u vojničkoj porodici, uz veliku strogoću, to je bio prvi put da sam čuo za ljubav i patnju, i visoku cenu koju za nju treba platiti. „Srećni princ“ je bio prekretnica“, objasnio je Everet motive za svoj rediteljski debi.

Pored njega u filmu igraju Kolin Firt, Emili Votson i drugi.

(Tanjug)