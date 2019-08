Filmovi Markovića, Vukić, Žilnika na festivalu u Prizrenu

PRIZREN – Filmovi Ivana Markovića, Marije Vukić, Želimira Žilnika, Andrijane Stojković biće prikazani na Međunarodnom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma „DokuFest“ u Prizrenu, koji počinje danas.

U programu „Balkan Dox“ biće prikazani filmovi „Centar“ Ivana Markovića, „Električni orgazam za ljude budućnosti“ Marije Vukić, „Najlepša zemlja na svetu“ Želimira Žilnika i „Wongar“ Andrijane Stojković, a tu je i film „Tusta“ Andreja Korovljeva, nastao kao koprodukcija Hrvatske, Srbije i Severne Makedonije.

U programu kratkometražnih filmova je srpsko-slovački animirani film „Neputovanja“ Ane Nedeljković i Nikole Majdaka mlađeg.

Njih dvoje će u sklopu festivala, 8. i 9. avgusta, održati radionicu animacije „Truth vs. Lie“.

U programu „There is a Light that Never Goes Out: Tribute to the Radicals“ biće prikazana i dva klasična filma Dušana Makavejeva „Nevinost bez zaštite“ (1968) i „WR: Misterije organizma“ (1971).

U odeljku specijalnog programa, naslovljenog „Future is Here“ biće predstavljena tri kratka filma nastala u produkciji „Slobodne zone Junior“: „I sve je još uvek tu, ali nije više kako je nekada bilo“ Ive Milojković, „Yaas Queen!“ Petra Lakića, Isidore Lazić i Jovana Pjevića i „Tvoje drugo ime“ Milice Živanović.

Festival će trajati do 10. avgusta.

(Tanjug)