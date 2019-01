Film „Zašto smo tako kreativni“ otvara festival dokumentaraca

BEOGRAD – Dokumentarac koji je na jednom mestu okupio najveće umetnike današnjice „Zašto smo tako kreativni“ u režiji Hermana Vaskea otvoriće prvo izdanje Dokumentarnog filmskog festivala 31. januara u Komban dvorani, najavili su danas organizatori.

Venders, Tarantino, Mandela, Dalaj Lama, Bono, Anđelina Žoli i Kitano, samo su neki od umetnika koji su se usudili da reditelju Hermanu Vaskeu odgovore na krucijalno, nimalo naivno i lako pitanje „Zašto smo kreativni?“.

Film „Zašto smo kreativni?“ projekat je reditelja Hermana Vaskea, koji je tokom 30 godina svoje karijere snimao najintrigantnije svetske umetnike i velike umove današnjice, među kojima se nalaze dobitnici Nobelove nagrade i Oskara.

Učesnici filma dolaze iz različitih poslovnih sfera, uglavnom iz filmske industrije, ali takođe iz sveta muzike, umetnosti i arhitekture.

Ceo projekat započet je intervjuom Dejvida Bovija, koji se dalje provlači kroz ceo film.

Takođe, u filmu se pojavljuju intervjui ljudi koji imaju sponu sa rediteljevim prethodnim radom, kao na primer, umetnica Marina Abramović, filozof Slavoj Zizek i reditelj Emira Kusturica koji su 2002. učestvovali u snimanju dokumentarnog filma „Balkan spirit“.

U najavi filma reditelj Vaske kaže da je opsednut sam svojom radoznalošću.

„Ako me pitate šta zaista želim, reći ću vam iznenadite me, pa vas molim da me iznenadite. Kreativnost znači spajanje dve stvari koje nemaju veze jedna sa drugom i tako formiraju treću. Jedan plus jedan jednako je tri … to je moje uverenje. „Zašto si kreativan?“ je moj moto. Ovo jednostavno pitanje me je dovelo u kontakt sa nekim od najuticajnijih kreativaca ikada i koje je napokon promenilo moj način gledanja na svet.“ kazao je Vaske.

Novi festival dokumentarnog filma koji će tokom četiri festivalska dana prikazati odvažne i ključne filmove iz aktuelne svetske produkcije.

Domaćin prvog izdanja je Kombank dvorana, a festival traje do 3. februara 2019. godine.

Ovog prvog festivalskog izdanja, publika će imati prilike da pogleda preko 20 dugometražnih filmskih ostvarenja raspoređenih u 4 programske celine.

