Gala Čaki nakon Pariza, u Pekingu, Nju Delhiju, Londonu

BEOGRAD – Nakon izložbe u Gran Paleu u Parizu, mlada srpska umetnica Gala Čaki predstaviće se na Cetinju, u Bilbau, a zatim u Pekingu, Nju Delhiju i Londonu.

Velikim projektima, najpre u Kulturnom centru Srbije u Pekingu, a zatim u Kulturnom centru Nju Delhija, želi da promoviše srpsku umetnost i pomogne i drugim umetnicima iz Srbije da se predstave u Aziji.

Od 15. juna do 15. oktobra Čaki će realizovati veliki projekat u Kulturnom centru Srbije u Pekingu.

Kako je objasnila u intervjuu Tanjugu, najpre će od 15. juna do 15. jula biti organizovana izložba dela srpskih i kineskih umetnika, zatim od 15. jula do 15. avgusta izložba srpskog slikarstva, a potom će Čaki izložiti svoju novu seriju radova pod nazivom „The plavi soko“.

Čaki kaže da u Aziji srpska umetnička scena nije poznata, samo pojedinci koji su svojim delima privukli pažnju javnosti, zbog čega ova mlada umetnica želi da iskoristi novootvoreni Kulturni centar Srbije i približi kineskim umetnicima, kolekcionarima, profesorima univerziteta savremenu srpsku scenu.

Pored nje, svoja dela izložiće Dimitrije Pecić, Jelena Sredanović, Petar Mirković, Tadija Janičić, Naod Zorić, Vladislav Šćepanović i Aleksandar Stanojević.

„Važno mi je da pružim priliku i mladim umetnicima poput Aleksandra Stanojevića, koji je tek završio akademiju, da izlažu u Kini. Meni niko u Srbiji nije pomagao, samo stranci koji su prepoznali moj rad. Zato ja želim da pomognem“, istakla je Čaki.

Pozvana je i u provinciju Šaoksin gde je tamošnji muzej otkupio dva njena rada, što se, kaže, retko dešava u Srbiji, a očekuju je nakon toga još tri rezidencijalna programa u Kini.

Za Nju Delhi planira novu seriju radova. „Indija priziva drugi način razmišljanja i drugi vid izražavanja i verovatno će se promeniti moj način prezentovanja. Videćemo do decembra kakav će biti moj izraz“, kaže Čaki i dodaje da će se potruditi da i tamo otvori vrata srpskim umetnicima.

U januaru je očekuje izložba u jednoj privatnoj galeriji u Londonu.

„Ja ne volim da moji radovi putuju, svaka zemlja iziskuje drugačiju poetiku. Sve sam to ja, ali drugačiji načini prezentovanja su takođe bitni. To ce biti treća serija radova za ovu godinu. Ne dozvoljavam sebi nikakvo ponavljanje, već učim iz toga gde se predstavljam“, objasnila je Čaki.

Priznaje da je više privlači istok nego zapad, jer na istoku ljudi mnogo više cene umetnost i ulažu u kulturu, dok je na zapadu sve podređeno politici i novcu.

„Ja se nekako ne pronalazim u Evropi. Nedavno sam izlagala u Parizu i sve je tamo dekadentno, pravi kolekcionari se povlače, umetnost je samo za elitu, dok u Aziji se trude da privuku kvalitetne stvaraoce iz čitavog sveta i time grade moćni centar“, primetila je Čaki.

„Na zapadu sve je protkano politikom i bojim se da je sve podređeno materijalnom, slabo se ulaže u duhovnost i kulturu. Sve se tiče novca, a to nije smer u kome treba da se kreće savremeno slikarstvo jer se onda gubi suština umetnosti“, dodala je ona.

Čaki je bila u Programskom savetu koji je izabrao projekat Đorđa Ozbolta da predstavlja Srbiju na 58. Međunarodnoj izložbi savremene umetnosti u Veneciji.

„I Bijenale u Veneciji je sve više povezano sa politikom i sponzorima, ali Ozbolt je prisutan na međunarodnoj sceni i može da privuče kolekcionare i galeriste“, rekla je ona, uverena da Ozbolt može da skrene pažnju javnosti na srpsku umetničku scenu.

Čaki (32) je završila doktorske studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a samo u jednoj godini završila je dva mastera na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Posle stipendije Fondacije „Rut Kacman“ iz Njujorka, koja u jednoj godini dodeljuje samo dve stipendije najtalentovanijim stvaraocima, usledile su stipendije u Indiji i Finskoj.

Član je Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine i Udruženja umetnika Ehim u Japanu, a izlagala je u Kini, Japanu, Beču, Indoneziji, Italiji, Nemačkoj, Americi.

(Tanjug)