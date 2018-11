Gigantska razglednica na glečeru za zaštitu klime

BERN – Deca iz celog sveta izrazila su zabrinutost zbog globalnog zagrevanja tako što su napravila, kako su ocenili organizatori, najveću razglednicu na svetu, na glečeru u švajcarskim Alpima.

Više od 125.000 razglednica s rukom napisanim porukama nade i posvećenosti dece iz celog sveta postavljeno je na glečer Aleč u Alpima, čineći jednu razglednicu veliku kao pola fudbalskog terena.

Kako navodi AP, to razglednica predstavlja vapaj za pomoć od Nju Orleansa do Hongkonga, od podsaharske Afrike do Indije, a uoči konferencije UN o klimi idućeg meseca u Poljskoj.

Švajcarska agencija za razvoj i saradnju i njeni partneri postavili su tu veliku razglednicu na vrh ugroženog glečera Aleč, najdužeg i najdubljeg u Alpima, za koji se procenjuje da će nestati do kraja veka, ako se nastavi sadašnji tempo globalnog zagrevanja.

Organizatori su saopštili da razglednice postavljene na visini od 3.400 metara, u blizini čuvenog Jungfraujoha, s ciljem da budu upisane u Ginisovu knjigu rekorda kao „razglednica s najviše potpisnika“.

Ginis je, međutim, saopštio da ovaj pokušaj nije registrovan. Sadašnji rekord je 16.000 razglednica.

Deca „traže od nas i njihovih lidera da preduzmemo akciju da sačuvamo planetu Zemlju za njih i da imaju budućnost na njoj“, saopštili su organizatori.

