„Godine moje mladosti“ Artura Rubinštajna

BEOGRAD – U Klubu-knjižari-galeriji Glasnik danas je predstavljena knjiga „Godine moje mladosti“, autobiografija velikog pijaniste i „najsrećnijeg čoveka“ 20. veka Artura Rubinštajna.

O knjizi su govorili Aleksandar Gatalica, književnik i urednik edicije „Violinski ključ“ u kojoj je knjiga objavljena, i Petar V. Arbutina, izvršni direktor Sektora za izdavanje knjiga službenog grasnika.

Reč je o trećoj knjiz, objavljenoj u ediciji „Violinski ključ“, koja je osnovana ove godine da bi popunila prazninu u ponudi kvalitetnih knjiga o muzici na srpskom jeziku.

Autobiografija Artura Rubinštajna nije samo životna povest najpopularnijeg pijaniste, već i istorija „najsrećnijeg čoveka“ 20. veka, kako je Rubinštajn nazvao sebe.

Rubinštajn je „još u mladosti usvojio optimističku maksimu da moraš voleti život da bi ti on uzvratio ljubavlju, i tako je činio do duboke starosti, što može objasniti i njegov stil života, pa i samo muziciranje: krepko, puno životnih sokova, optimističkih ritmova i narodne (poljske) veselosti u Šopenovim kompozicijama, koje je do poznih godina najčešćće izvodio“, rekao je Gatalica.

Umesto predgovora, Rubinštajn je na pocetku knjige napisao da nikada nije vodio dnevnike, a i da jeste, izgubio bi ih u dva svetska rata, ali je na sreću obdaren čudesnim pamćenjem koje mu je omogućilo da se seća svog dugog života skoro iz dana u dan.

„Ovih nekoliko reči treba da posluže kao izvinjenje što svojim čitaocima dajem jednostavan ,ali istinit opis borbi, pogrešaka, doživljaja i izvanredne lepote i sreće u mojim ranim godinama“, zapisao je umetnik.

Urednici Glasnika najavili su da bi do kraja godine trebala da izaće iz štampe druga Rubinštajnova knjiga, „Moje mnoge godine“. Gatalica je kazao da je u ovoj prvoj opisao detinjstvo i ranu mladost do početka Prvog svetskog rata, a da je u drugoj obuhvatio svoj život od 1945. do smrti 1982. godine

Arbutina je ocenio da je knjiga već doživela dva izdanja jer je pisana duhovito, sarkastično i otrkiva pravo lice genija kome je jedina ambicija u mladosti bila da bude srećan.

