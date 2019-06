Gospodinov, Bastašić, Kesić, Golob na Krokodilu

BEOGRAD – Drugo veče festivala “Krokodil” u punom Domu omladine Beograd otvorio je Zoran Kesić koji se našalio na račun jučerašnjeg nepojavljivan francuskog pisca Mišela Uelbeka, da bi u nastavku svoje stvaralaštvo predstavili Georgi Gospodinov (Bugarska), Lana Bastašić (BiH), Anja Golob (Slovenija), Miljenko Jergović (Hrvatska), Svetislav Basara (Srbija).

Bastašić je čitala odlomak iz svog romana “Uhvati zeca” u kome je kako je objasnila želela da pokaže Bosnu kao “zemlju čuda” u kojoj niko ne čita, a knjige se kopiraju.

“Bosna je zemlja bez smisla i želela sam da pokažem to odrastanje u zemlji bez logike i smisla kao odrastanje u zemlji čuda. Kako da izgradiš svoj identitet u takvoj sredini gde ti svi govore ko si i šta si, a to se najčešće ne slaže sa tvojim viđenjem?”, rekla je Bastašić.

S ozbirom da je rođena u Zagrebu, kada je došla u Bosnu, za njih je bila Hrvatica.

“U Hrvatskoj sam Srpkinja, u Srbiji sam Bosanka, u Bosni sam Hrvatica i meni je to super”, rekla je Bastašić koja će sutra u Centru za kulturnu dekontaminaciju učestvovati na panelu o tome da li u ovom regionu postoji zajednička književnost.

“Ja tu debatu živim ceo život. Ceo život slušam kojim jezikom govorim, a jeziku je svejedno kako ga zovemo, on postoji i razvija se. Stalno je prisutna ta paranoja, da treba da čuvamo srpski, hrvatski, bosanski. Imamo mi i banjalučki i niz dijalekata u okviru njega”, kazala je Bastašić.

Gospodinov, koji je najavljen kao superzvezda književne scene, čitao je svoje superkratke priče iz zbirke “Sva naša tela” i pozdravljen gromoglasnim aplauzom oduševljene publike.

Jedan od najprevođenijih bugarskih pisaca, čije knjige je u Srbiji objavila “Geopoetika”, primetio je da patimo od deficita empatije i da književnost može da odloži kraj kao u “1001 noći” ili u smislu prevazilaženja ograničenja naših tela.

U romanu “Fizika tuge” on pokazuje da ono što je zajedničko za kvantnu fiziku i književnost jeste mogućnost čoveka da se nađe na dva mesta istovremeno, ali i naglašava da voli da piše o svakodnevnim stvarima koje smešta u jednu vrstu kofera za preživljavanje koji ostavlja svojoj ćerki, dok za kratku priču kaže da je adekvatna mera za ovo vreme brzih vesti.

Jan Vagner i Federiko Italijano predstavili su antologiju poezije “Grand Tour” sa poezijom na 45 jezika, svojevrsno putovanje kroz mladu poeziju Evrope, primetivši da se poezija vratila u žižu interesovanja čitaoca i da više nije samo nešto što stoji na policama.

To je pokazala i slovenačka pesnikinja Anja Golob koja je posle nastupa Zorana Kesića čitala svoju poeziju i nagrađena je gromoglasnim aplauzom.

“Poezija je mesto koje može biti metafora ili pokazatelj kakvi treba da budemo. Istovremeno je izolovana od kapitalizma i inkluzivna. Ako mogu da dirnem publiki i to nakon komedije, onda je poezija sila i u tome vidim njenu političnost”, rekla je Golob.

Poseban doživljaj bila je razmane mišljenja Miljenka Jergovića i Svetislava Basare, a posetioci su dobili od Kesića i “novac” – “1000 Arsenijevića” (osnivač i direktor festivala Krokodil Vladimir Arsenijević), pošto je juče bilo onih koji su tražili povraćaj novca za kupljene ulaznice nakon što je objavljeno da francuski pisac Mišel Uelbek nije došao u Beograd.

(Tanjug)