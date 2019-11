Havas: Opera o Tutankamonu biće izvedena u Beogradu

BEOGRAD – Najpoznatiji svetski arheolog i najcenjeniji egiptolog, Zahi Havas, održao je danas besplatno predavanje u Kombank dvorani na kojem je govorio o istraživanjima u Dolini kraljeva i novom muzeju u Kairu.

Havas je ovogodišnji laureat nagrade „Braća Karić“, koja će mu biti uručena 25. novembra na svečanosti u Narodnom pozorištu, i u Beograd je stigao na poziv Karić fondacije.

Između ostalog lik i delo slavnog egiptologa poslužilo je kao isnpiracija Stivenu Spilbergu i Džordžu Lukasu za lik Indijane Džonsa u istoimenom holivudskom filmskom serijalu.

Havas se pre predavanja obratio novinarima u Kombank dvorani i istakao da zajedno sa svojim timom u Egiptu radi nešto veliko čemu će se radovati čitav svet.

„U januaru sledeće godine prebacićemo sve kraljevske mumije iz starog u novi muzej. To prenošenje mumija u dužini od osam kilometara između dva muzeja prenosiće ceo svet. Sledeće godine otvaramo novi Veliki muzej u Kairu koji gradimo od 2005. godine. Biće to najveći muzej i najveći spomenik kulture u čitavom svetu. Za dva meseca svi egipatski umetnički predmeti koji su u vezi s Tutankamonom biće prebačeni iz starog u novi Veliki muzej i po svemu sudeći to će takođe biti događaj koji će ceo svet pratiti“, kazao je Havas.

Prema njegovim rečima, Tutankamon će biti apsolutni junak u svetu arheologije sledeće godine.

„Tutankamon će biti u fokusu pažnje svetskih medija sve do 4. novembra 2022. godine kada će se obeležavati 100 godina od otkrića njegove grobnice, ne samo u Egiptu već u celom svetu“, kazao je Havas i dodao da je napisao operu posvećenu Tutankamonu

Kako kaže, nedavno je saznao da je opera „Aida“ izvedena pre 148 godina i izbog toga je sam napisao operu posvećenu Tutankamonu za koju je muziku komponovao Italijan Leno Zabroni.

„Zabroni sledeće nedelje dolazi u Kairo kako bi potpisali ugovor o izvođenju opere posvećene Tutankamonu na otvaranju Velikog muzeja u Kairu sledeće godine. Nakon premijere u Kairu, opera će biti izvedena u Parizu, ali i u beogradskom Narodnom pozorištu“, najavio je Havas i dodao da će 4. novembra 2022. godine opera biti izvedena i u Dolini kraljeva u Egiptu.

Slavni arheolog najavio je i živi prenos otvaranja dva sarkofaga na televizijskom kanalu Diskaveri.

„Pred celim svetom otvorićemo 7. aprila dva zapečaćena kovčega za koje verujem da su najznačajnija arheološka otkrića u posleđih deset godina u Egiptu. Takođe radimo na dva velika projekta. Prvo je ogromno iskopavanje u Dolini kraljeva, najveće nakon traganja za Tutankamonovom grobnicom. Pokušavam da nađem grobnicu Nefertiti. Skeniraćemo i 20 kraljevskih mumija i proverićemo njihov DNK. Takođe, pokušaćemo da proverimo kako Tutankamon umro jer smo sigurni da nije ubijen. Predpostavljamo da je imao infekciju“, kazao je Havas.

O nagađanjima i pretpostavkama o grobnici Kleopatre, kaže da sarađuje sa arheološkinjom iz Dominikanske Republike koja pretpostavlja da Kleopatra i Marko Antonije imaju zajedničku grobnicu.

„Verujem da ta grobnica pored Kleopatrinog hrama koja je trenutno pod vodom… Videćemo“, kazao je Havas i dodao da bi pronalazak grobnice Nefertiti u Dolini kraljeva bila kruna njegove karijere.

Ambasador Egipta u Beogradu Amr Alguvejli kazao je da Srbija i Egipat slave 111 godina diplomatskih odnosa i da ovako vredni kulturni događaji doprinose saradnji dve prijateljske zemlje.

„Kulturni aspekt je najvažniji u razvijanju odnosa Egipta i Srbije. Havas je najbolji predstavnik ideje Egipat za sve i najlepše zahvaljujemo Karić fondaciji na gostoprimstvu i organizaciji ovako važnog događaja“, kazao je Alguvejli.

Milanka Karić, osnivač i počasna predsednica Karić fondacije, kazala da se organizacija koju vodi trudi da bira najbolje među najboljima.

„Havas nam je učinio veliku čast prihvatanjem naše nagrade. Naša porodica je očarana radom velikog egiptologa i sigurna sam da naš gost oseća veliku ljubav koju mu pruža naša porodica“, kazala je Milanka Karić.

Uz Zahija Havasa, 25. novembra u Narodnom pozorištu nagradom Braća Karić biće ovenčani i Željko Obradović, jedan od najuspešnijih srpskih, jugoslovenskih i svetskih košarkaških trenera, Vaclav Dvoržak, filmski i televizijski reditelj i politički analitičar, Žak Ogar, pukovnik i bivši komandant francuskih specijalnih snaga na Kosovu i Metohiji, i Marilina Veka, novinarka i književnica iz Rima.

(Tanjug)