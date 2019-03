Hip-hop festival na Exitu, i više od 70 izvođača

BEOGRAD – Nakon niza gitarskih bendova i najvećih zvezda elektronske muzike, EXIT će ovog leta okupiti i najveće hip-hop zvezde kojih će biti toliko da će moći da proglase festival ovog muzičkog žanra na Petrovaradinskoj tvrđavi od 4. do 7. jula, najavili su organizatori tog festivala.

Ovu postavu predvodiće britanski reper Skepta.

Skepta neprestano govori o aktuelnoj društveno-političkoj klimi i gorućoj temi rasizma u svetu, zbog čega ga mnogi nazivaju aktivistom, a ne klasičnim reperom.

U svoju bogatu biografiju upisao je i duetsku pesmu „England Lost“ sa frontmenom Stonsa, Mickom Jaggerom, dok je Drake, njegov veliki prijatelj i poštovalac, često znao da kroz svoje tekstove odaje priznanje najpoznatijem londonskom MC-u.

Sa britanskog ostrva stiže iIAMĐB, koju je i moćni BBC pozicionirao na listu izvođača čiji je zvuk obeležio prethodnu godinu, dok su njeni trap-jaž bengeri „Shade“, „Drippy“ i „KurrŁncy“, danas neizostavni na najboljim hip-hop i RnB žurkama. Za veliko nedeljno finale na glavnoj bini pobrinuće se uživo Desiigner, tvorac hip-hop pesme u ovoj deceniji „Panda“, koja je dospela na sam vrh američke top liste i do danas izbrojala čak 1,3 milijarde YouTube pregleda.

I ove godine, u duhu svog imena, sve žanrove pomeraće kultna Ađiko Fusion bina, a na nju stižu balkanska rap zvezda Sajsi MC i reperski trio Bad Copy.

Svojevrsni hip-hop festival u festivalu kroz sve četiri noći Exita proširiće i Cockta Beats bina, nova obavezna destinacija za sve rap fanove koja će od ove godine imati imati samo izvođače iz ovog žanra.

Njenu udarnu postavu predvode trenutno najveće regionalne hip-hop zvezde Vojko V i Krešo Bengalka, popularni regionalni sastavi Atlas Erotika, Bekfleš, Buntai, Haže, High5, I.N.D.I.G.O, Krankšvester i 30Zona, ali i novi talenti Klinac i Elon.

Ultimativni geng na tvrđavi okupiće i najpopularniji Đ kolektivi i majstori za miks pultom kao što su Vatra, Cake Boys, FAM, Irie Scratć & Shorty P, Bajko Felix, Đ Laki & Đ Rokam, Palace, Traples, Luka Brasi, PLYZ, New Wave, In Da Klub, Trepaj il krepaj, Vaske, Yung Rosh, Zimski i Lil Yung.

Organizatori navode da sve brže nestaje serija EXIT ulaznica po ceni od 6.490 dinara, koja i dalje donosi 55 odsto uštede u odnosu na finalnu cenu.

Aktuelna cena ulaznica za prvi festivalski dan, kada nastupa The Cure, sada iznosi 2.990 dinara za parter i 4.990 dinara za FAN PIT.

Trenutna cena GOLD VIP ulaznica za prvu noć je 12.000 dinara.

Ulaznice za EXIT mogu se nabaviti preko zvanične stranice www.exitfest.org i putem prodajne mreže Gigs Tix www.gigstix.com/prodajnamreza, a na sajtu zvanične turističke agencije festivala, EXIT Trip www.exittrip.org/rs, u prodaji su i turistički paketi koji obuhvataju ulaznicu, smeštaj i prevoz.

Petrovaradinsku tvrđavu će od 4. do 7. jula posetiti neka od najaktuelnijih imena svetske scene, među kojima su rok titani The Cure, te Greta Van Fleet, Carl Cox, Skepta, Dimitri Vegas & Like Mike, Đ Snake, Desiigner, Lost Frequencies, IAMĐB, Sofi Tukker, Tom Walker, Maceo Plex, Ćarlotte De Witte, Boris Brejća, Peggy Gou, Jeff Mills, Amelie Lens, Dax J, Phil Anselmo & The Illegals, Tarja Turunen, 65daysofstatic, The Selecter, Peter & The Test Tube Babies, Whitećapel, Atheist Rap, Arcturus, Total Ćaos, kao i druga velika imena koja će biti objavljena narednih nedelja, navode organizatori.

(Tanjug)