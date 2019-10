Isaković: Sve je postalo velika reklama

MOKRA GORA – Glumac Boris Isaković, koji je bio gost sinoć završenog 4. “Pozorišnog Kustendorfa”, primećuje da je “za pozorište postao pogubno društvo spektakla”.

“To što je sve postalo spektakl utiče na pozorište koje ne ume da nađe pravi odgovor ili se trudi da stigne taj spektakl, sve te društvene spektakle koji se dešavaju mahom sa negativnom konotacijom. Pozorište mora da shvati da ne može da ulazi u tu trku i ne sme na taj način da se pridružuje tome i da mora da se vrati izvornom spektaklu, ono odakle je polazilo, a to je ono duboko unutra čoveka”, smatra Isaković.

Ističe da mladi, koji su prethodna dva dana boravili u Drvengradu, treba da shvate da ako žele da se bave pozorištem, ne smeju da slede očekivanja drugih u pogledu kreiranja spektakla.

“Ako ne otvore spektakl sa samim sobom, u radu sa samim sobom i poniranjem u sebe, dubokim sagledavanjem sebe, neće tu biti sreće kasnije, ni i radu, ni u životu”, naglašava Isaković u intervjuu Tanjugu.

Primećuje i da smo stigli do rijalitija kao vrste spektakla.

“Istina je da više ljudi to gleda nego pozorišne predstave, ali svako ko se bavi pozorištem, da bi obezbedio sebi da ne bude ogorčen i nezadovoljan, mora da se okrene sebi i da neprekidno ispituje sebe – ko sam ja i zašto sam ja. U suprotnom teatar gubi svaki smisao”, rekao je poznati glumac.

Isaković je u Drvengradu boravio sa ansamblom predstave “Zašto je poludeo gospodin R?” Jugoslovenskog dramskog pozorišta koja se bavi potpunim slomom pojedinca u kapitalističkom društvu.

“Pozorište može da znači kada je ta tema u pitanju i može da bude i revolucionarno. Svi smo se preterano okrenuli ka tome spolja. Normalno je imati želje, htenja, ali sada je postalo beskrajno more u kome se svi izgubimo, ako nemamo uporište u sebi, u aktivnom odnosu sa samim sobom, u preispitivanju tih želja i toga šta nam je zaista potrebno. U suprotnom se raspadnemo, jer primamo obilje informacija, sve je postalo velika reklama i dok se osvrnete, možete da konstatujete da vam je život prošao. To se dešava i o tome je i predstava ‘Zašto je poludeo gospodin R?’, o čoveku koji je jurio i jurio za unapređenjem, novcem, položajem, da obezbedi porodicu i kada stane i pogleda, zapita se gde mu je prošao život”, rekao je Isaković.

Isaković naglašava da to pitanje treba postaviti ranije, a ne na kraju.

“Moramo postati svesni i urediti svoj život. Ima jedna rečenica koju sam ja dopisao u predstavi: Ovaj život je očigledno postao veliko breme za sadašnjeg čoveka koje više ne može da nosi. Ljudi jure bezglavo, razbijaju glave jedni drugima i sami sebi i to nema nikakvog smisla, ni suštinske koristi za njih. A dovoljno je samo malo stati. Doneti odluku i stati, bar na trenutak. Ako ti zazvoni telefon, nemoj da se javiš odmah. Tako se počne”, skreće pažnju Isaković.

Na pitanje o narednim projektima, Isaković kaže da je dosta snimao prošle godine i sada iščekuje premijere filmova “Zora” Dalibora Matanića, “Otac” Srdana Golubovića, kao i “Last Ćristmas” koji je u Londonu snimao sa Emom Tomson i Emili Klark.

“To je bilo božanstveno i značajno iskustvo. To me je i razmazilo. Video sam kako može da izgleda bavljenje ovim poslom, kada se vi isključivo bavite svojim poslom i sve je usmereno na to, a kod nas ideš da namestiš svetlo i sređuješ ovo ili ono. A tamo je to sve regulisano, tamo odmah uskočite u svoju profesiju, odmah se radi. Svi smo jedna glumačka familija”, rekao je Isaković i dodao da je reč o filmu za koji je Tomson napisala i scenario, a počela je da ga piše sa Džordžom Majklom po njegovoj istoimenoj pesmi i nakon njegove smrti uspela da ga privede kraju.

(Tanjug)