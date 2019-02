Iz S.Peterburga uskoro stiže 166. stranica M.Jevanđelja

BEOGRAD – Jedan od najvećih dragulja srpskog kulturnog nasleđa – Miroslavovo jevanđelje, pisano u 12 veku, čija se 166. stranica čuva u Nacionalnoj bilblioteci u San Peterburgu, mogla bi da bude kompletirana do sredine godine, izjavio je ministar kulture Vladan Vukosavljević.

„Mislim da ćemo do polovine ove godine završiti taj veliki posao za srpsku kutluru i da ćemo imati 166. stranu Miroslavog jevanđelja“, rekao je Vukosavljević za Tanjug i podsetio da više nije reč o obećanjima nego o dogovoru sa ruskim ministrom kulture Vladimirom Medinskim, a koji su potvrdili i predsednici dveju zemalja Vladimir Putin i Aleksandar Vučić.

Prema njegovim rečima, posle te potvrde više nismo na terenu potencijala već okonačanog dogovora oko povratka 166 strane jedne od najvećih srpskih kulturoloških relikvija iz Rusije u kojoj je od 1845. godine.

Dogovor, kako je podsetio, podrazumeva da Moskva dobije sedam slika Nikolaja Reriha, koje su dospele u Narodni Muzej 1932. godine, kada ih je sam umetnik poslao na izložbe u Beograd i Zagreb.

„Sada razgovaramo o tehnici kada i na koji način da stranica stigne u Beogard, a kako Rerihove slike u Moskvu. Mogu da kažem da se radi o nekoliko meseci. Videćemo da to bude neka prigodna okolnost ili poseta. Preduslovi se razrađuju i verujem da ćemo u narednih nekoliko meseci vratiti list, a Rusi dobiti Reriha“, kazao je ministar.

Prema rečima Vukosavljevića, zahvaljujući ovom dogovoru Srbija čhe dobiti apsolutno neprocenjivu vrednost, a značaj i vrednost slike koje ćemo dati ne mogu se meriti sa sa onim šta dobijamo.

„Dao bih i 707 slika za jedan list Jevanđelja, jer je to naš kulturni DNK, a silke vrede – milion evra, 700.000 ili 1,3 miliona … ne dajemo Paju Jovanovića, Uroša Predića – naše kulturno blago …“, rekao je ministar i podsetio, da Rerih u Rusiji ima kultni satus ne smao kao umetnik, već kao i filozof i mistik koji pokriva nekoliko oblasti.

Tokom godine Rerih će dobiti Muzej u Moskvi što dokazuje koliko znači za rusku kulturu, rekao je Vukosavljević i podsetio da su njegove slike poslednji put izlagane u Beogradu 1996. godine.

Ministar je rekao da se razmišlja o tome da mesec dana pre razmene Rerihove slike budu izložene u Beogradu.

Vukosavljević je naveo da se sa ove istorijske distance, posle više od 160 godina nije moguće utvrditi okolnosti pod kojima je stranica završila u Rusiji i da postoje dve teorije pođednako moguće – jedna da ju je Petar Uspenski iscepao i uzeo, a druga da je dobijena u zamenu za neku nadoknadu jer su u to vreme monasi živelu u velikoj oskudici.

„Istorija je prekrila taj događaj i jedino se zna da je to naš list,a Rerihove slike nisu naše. One nisu pokonjene, nisku kupljene, nisu legat, ovde su se zatekle“, rekao je ministar.

On ističe da je Rusija sa velikim respektom pazila na našu dragocentost te da zna da se dirktor biblioteke pita šta će sad jer im je to jedana od važnih relikvija, primer staroslovneske paleogafije, dokument od izutetnog značaja koji je deo njihove zbirke.

Ministar je naveo da Srbija radi i na formiranju Fonda koji bi pomogao u vraćanju srpskog kutlurnog blaga koje se nalazi u različitim kolekcijama, bibliotekama … širom sveta.

„Neki od tih najznačajnijih dokumenata srpske istorjie, čuveno Vukanovo jevljanđelje je u Sankt Petersburgu, Marinsko jevanđelje u Moskvi, Sinajski psaltir u manastiru na Sinaju, a čveni, najstariji prepis Nomokanona Svetog Save – Ilovička krmčija, prepis iz 1262. u Zagrebu“, rekao je on.

Miroslavljevo jevandelje jedan je od naših najveć materijalnih spomenika i najvitalnijih i najbitnijih delova našeg kulturnog jezgra i našeg istorijskog secanja. Kao takav u slovenskoj paleografiji i svetskoj istoriji umetnosti tretira se kao dokument prve kategorije nepocenjive umetničke vrednosti. Pod zaštitom je Uneska.

(Tanjug)