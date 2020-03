Izložba „’80 i ’90 danas – The Rhythm Divine II“ u MGB

BEOGRAD – U prostoru Muzeju grada Beograda u Resavskoj 40 b, na prvom spratu, u subotu, 7. marta, biće otvorena izložba „80 i ’90 danas – The Rhythm Divine II“, najavli su iz Muzeja.

Izložba, koja je autorski projekat udruženja ART-ZUM, predstavlja jedan od mogućih izbora radova umetnika koji su prihvatili načela postmodernizma generacije ’80 i ’90 ali i određeni broj umetnika koji su se na umetničkoj sceni Srbije pojavili sedamdesetih godina 20. veka.

Radovi koji će biti prikazani na izložbi datiraju iz perioda od 1980. do danas, te se „danas“ u naslovu izložbe istovremeno odnosi i na recentnu produkciju navedenih umetnika i na današnju recepciju njihovih umetničkih dela nastalih tokom ’80 i ’90 godina.

U želji da novoj, mladoj publici predstavi različite načine iščitavanja umetničkog dela na primerima savremene produkcije, organizatori izložbe su krenuli od ritma kao jednog od ključnih pojmova za razumevanje ne samo umetnosti, nego i celokupnog mikro i makro univerzuma i života u njima, navode iz Art-Zuma.

U vizuelnim umetnostima možemo govoriti o ritmu boje, linija, površina, oblika, ritmu punog i praznog ali ga prepoznajemo i u inkorporaciji i iščitavanju koncepta (ideje). Ritam predstavlja nit koja celini elemenata kompozicije daje dinamiku.

Kao izvesna pravilnost u ponavljanju, ritam određuje tempo naše percepcije umetničkog rada.

Pitanje ritma u vizuelnom i konceptualnom iščitavanju umetničkog dela treba shvatiti samo kao okvirni koncept izložbe, kao jedan od mnogobrojnih mogućih vidova objedinjavanja inače autonomnih radova koji sadrže mnoštvo različitih vrednosti i nivoa značenja.

U današnje vreme, kad je sve sintetizovano, „kompresovano“, jer jedino kao takvo može da odgovori brzini i velikoj količini informacija koju nam savremeni život nameće, mnogi će se pred nekim od ovih umetničkih dela naći u zbunjujućoj situaciji.

Ostajuću u okvirima stručnosti, izložbom ’80 i ’90 danas – The Rhythm Divine II ART-ZUM teži da razjasni, da olakša i približi percepciju umetnosti postmoderne, ali ne i da je banalizuje.

Izložba će trajati do 21. marta i na njoj će biti predstavljena dela Aleksandra Rafajlovića, Anice Vučetić, Darije Kačić, Dobrivoja Krgovića, Dragane Ilić, Dragoslava Krnajskog, Dušana Petrovića, Đorđija Crnčevića, Igora Antića, Marije Dragojlović, Milete Prodanovića, Nine Todorović, Perice Donkova, Slobodana Kojića, Slobodanke Stupar, Srđana Apostolovića, Vladimira Perića, Vladimira Ristivojevića i Zdravka Joskimovića.

