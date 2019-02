Izložba „Katabasis“ Mate Đorđevića u Galeriji 73

BEOGRAD – U Galeriji 73 sutra se otvara izložba slika Mate Đorđevića „Katabasis“ koji posle četiri godine ponovo izlaže u Beogradu.

Đorđevića će predstaviti beogradskoj publici radovima iz perioda 2017-2019. godine.

Otvaranje izložbe je je zakazano za 19 sati i trajaće do 26. februara, a zatim se seli u Sombor gde će se prikazati somborskoj publici u etno prostoru obimne galerija Kulturnog centar „Laza Kostić“.

Zatim slede Galerija „Milorada Bate Mihajlovića“ u Pančevu, a završni pečat će dati velika izložba dosadašnjeg opusa ovog mladog stvaraoca, izložbom u Kući legata u Beogradu.

Đorđević će se u Galeriji 73 prestaviti pretežno velikim platnima, kolažima i crtežima, kako sam umetnik kaže: „Mene upravo te discipline dragoceno uništavaju“.

Povodom izložbe autor je izjavio:

„Trnovito je slikati, doduše trnovito je raditi, pa šta god pod ‘dinastijom nedovršenih stvari’ – a sam život je jedna savršeno smišljena nedovršenost. Mi živimo u vremenu gde nam se pušta krv na sve strane, kao nasukanim kitovima. Ovo je jedna epoha podliva. Apsolutno. Sa druge strane ove moje slike su pod otokom uzidane u svoju nišu. Samim tim su slike, bespovratno bolnije jer se rade pod tim i takvim otocima i okolnostima. Sve je postalo ruina i to se tek sada vidi, pre ili kasnije, ta ruina se naselila u odricanje od onoga što društvo, smatra životom, a upravo taj život je vezan za prokletstvo čula koje je opet uvezano sa tim i takvim pozivom, kao što je ovaj.“

„Čovek je istisnuta životinja i to trebamo da znamo. Mi smo se skoro podigli sa tla kao četvoronožci, poput nekih mali zveri, kakve još uvek jesmo u suštini i to ja čupam pa stavljam na ove skalamerije od slika, a ime izložbe je prilepljeno čiodom u mitskom smislu koji je vezan za psihologiju, poeziju, mitove doduše je to i vojni izraz, pa je jednostavno poslužio pod značenjem, podzemnog sveta, taj svet koji se gaji pod nečijim kolenima, a pošto svako gaji malog tiranina u sebi, meni je bilo prikladno da to i takvo mišljenje iznesem na videlo u obliku ovih radova. Kuriozitet je da je ovo moja prva samostalna izložba na teritoriji Beograda posle četri godine i malo sam ponosan ali samo malo, na to da sam živ, zdrav i radan“, izjavio je umetnik.

Mate Đorđević je rođen u Beogradu 1983. godine. Živi i radi na relaciji Beograd-Pariz od 2014. godine.

Dobitnik je domaćih i internacionalnih nagrada od kojih izdvajamo: Nagrada za crtež Vladimir Veličković, on je jedini sa ovih prostora koji je tri puta nagrađen od strane (za crtež, slikarstvo, celokupan opus u vidu jednogodišnjeg rezident programa) francuske Akademije nauka I umetnosti, sektor lepih umetnosti.

To je internacionalna institucija od velikog renomea kako u Francuskoj tako i na širim meridijanima. Takođe izdvajamo nagradu za crtež Osten (Makedonija), nagrada za slikarstvo Likovna jesen-Milan Konjović, finalista fonda Antonia Marena, nagradni rezident Bern ( Švajcaska).

Izložbu tekstualno prate – odlomak čuvene poeme T. S. Eliota „Šuplji ljudi“ kao i deo eseja Muharema Buzdulja „Potrebno je upoznati noć“.

